Появились спутниковые фото последствий атаки дронов на НПЗ в Славянске-на-Кубани 29.06.2026, 6:00

Фото: Exilenova+

Масштабный пожар.

Силы обороны нанесли очередной удар по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае в ночь на 28 июня, после чего в соцсетях появились фотографии огромного пожара и задымления вокруг пораженного объекта. Спутниковые снимки, доступные New Voice, подтверждают очень успешную атаку.

Фото: NV

Речь может идти об уничтожении или повреждении большого количества технических эстакад завода и топливных резервуаров. Столб дыма от НПЗ тянется примерно на 15−18 километров от места пожара, который, по всей видимости, продолжается до сих пор.

НПЗ в Славянске-на-Кубани входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края. Во время топливного кризиса в Крыму именно этот НПЗ стал одним из ключевых объектов, призванных компенсировать дефицит на оккупированных территориях. За год через завод проходил объем нефти, достаточный для наполнения примерно 70 млн стандартных 200-литровых бочек.

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