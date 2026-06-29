Москве это сильно не помогло. Сергей Ауслендер

29.06.2026, 7:10

Налет на Волгоград стал очередной иллюстрацией «А где ПВО?».

А нет его.

Средствами объективного контроля (смартфонами в руках неравнодушных граждан) в разных ракурсах и с разных углов зафиксированы пролеты и прилеты ракет «Фламинго». Все сопровождается характерным интершумом «Еб****ть».

Так вот: ракета не то, чтобы летит, а буквально ползет в небе, с мощными сигнатурами в разных диапазонах (тепловом, радиолокационном), то есть, на радарах светится так, что глазам больно, ну идеальная цель для ПВО. И? И ничего, долетает, поражает. Чтобы цель сбить, нужно по ней стрелять, а для этого нужно оружие, а его нет.

Всю ПВО сейчас тащат в Москву, на Крымский мост и в резиденции Путина. Снимают даже с фронта. Поэтому, в полном соответствии с Законом Ломоносова-Лавуазье, где-то сильно убывает. Впрочем, как мы уже убедились, Москве это сильно не помогло.

Сергей Ауслендер, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com