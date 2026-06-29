Москве это сильно не помогло.
- Сергей Ауслендер
- 29.06.2026, 7:10
Налет на Волгоград стал очередной иллюстрацией «А где ПВО?».
А нет его.
Средствами объективного контроля (смартфонами в руках неравнодушных граждан) в разных ракурсах и с разных углов зафиксированы пролеты и прилеты ракет «Фламинго». Все сопровождается характерным интершумом «Еб****ть».
Так вот: ракета не то, чтобы летит, а буквально ползет в небе, с мощными сигнатурами в разных диапазонах (тепловом, радиолокационном), то есть, на радарах светится так, что глазам больно, ну идеальная цель для ПВО. И? И ничего, долетает, поражает. Чтобы цель сбить, нужно по ней стрелять, а для этого нужно оружие, а его нет.
Всю ПВО сейчас тащат в Москву, на Крымский мост и в резиденции Путина. Снимают даже с фронта. Поэтому, в полном соответствии с Законом Ломоносова-Лавуазье, где-то сильно убывает. Впрочем, как мы уже убедились, Москве это сильно не помогло.
Сергей Ауслендер, Telegram