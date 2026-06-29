закрыть
29 июня 2026, понедельник, 7:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Москве это сильно не помогло.

  • Сергей Ауслендер
  • 29.06.2026, 7:10
Москве это сильно не помогло.

Налет на Волгоград стал очередной иллюстрацией «А где ПВО?».

А нет его.

Средствами объективного контроля (смартфонами в руках неравнодушных граждан) в разных ракурсах и с разных углов зафиксированы пролеты и прилеты ракет «Фламинго». Все сопровождается характерным интершумом «Еб****ть».

Так вот: ракета не то, чтобы летит, а буквально ползет в небе, с мощными сигнатурами в разных диапазонах (тепловом, радиолокационном), то есть, на радарах светится так, что глазам больно, ну идеальная цель для ПВО. И? И ничего, долетает, поражает. Чтобы цель сбить, нужно по ней стрелять, а для этого нужно оружие, а его нет.

Всю ПВО сейчас тащат в Москву, на Крымский мост и в резиденции Путина. Снимают даже с фронта. Поэтому, в полном соответствии с Законом Ломоносова-Лавуазье, где-то сильно убывает. Впрочем, как мы уже убедились, Москве это сильно не помогло.

Сергей Ауслендер, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра