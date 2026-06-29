В Крыму начались массовые увольнения 29.06.2026, 7:00

Из-за дефицита топлива.

Топливный кризис в Крыму начал бить по местному рынку труда: жители полуострова сообщают об увольнениях и отправке в неоплачиваемые отпуска. Такие комментарии появились под публикациями назначенного Россией «главы» полуострова Сергея Аксенова, обратило внимание «Агентство».

По словам крымчан, работодатели задерживают зарплаты и предлагают написать заявления об уходе по собственному желанию. В свою очередь местные предприниматели сообщают о вынужденном простое и отсутствии средств на погашение обязательств перед сотрудниками и налоговой.

«Водителям компании СК „ГРАД“ задерживают выдачу заработной платы за май, июнь. Как сейчас быть людям, вынужденным уйти в отпуска за свой счет и два месяца не получающим положенных выплат», — написала жительница Симферополя. Ее землячка поинтересовалась у Аксенова, «как быть с налогами: муж занимался перевозкой, сейчас машина стоит, заработка нет». Жительница Керчи рассказала, что ее и других сотрудников попросили написать заявления об увольнении. «Как людям выживать в современных реалиях? Предприниматели закрываются», — спросила она.

Похожие сообщения оставили жители этих и других городов, в том числе Ялты и Евпатории. Они пишут о сокращениях, резком падении доходов, закрытии предприятий, невозможности выплачивать ипотеку и кредиты, а также просят власти ввести налоговые каникулы для бизнеса.

Индивидуальные предприниматели, занимающиеся ремонтом и обслуживанием автомобилей, сообщили, что из-за дефицита топлива клиентов почти не осталось. «Работа практически свелась к нулю… Не хотелось бы закрываться или объявлять себя банкротом из-за отсутствия денежных средств на оплату налогов и зарплат», — говорится в одном из обращений. «Агентство» с помощью данных из утечек убедилось, что авторы этих комментариев — реальные жители Крыма.

О проблемах с занятостью сообщают не только пользователи соцсетей. На этой неделе сотрудники крымской сети АЗС «ТЭС» записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, заявив, что под угрозой увольнения оказались около 2,5 тыс. человек.

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