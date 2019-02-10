«Наш район – не полигон»: гомельчане вышли на протест против вредного завода 10.02.2019, 18:25

В Гомеле начался новый экологический протест.

Жители гомельского микрорайона Новобелица уже не первый год страдают от фабрики «Гомельобои», которая, по их словам, отравляет воздух смрадом, а в последнее время еще и создает чрезвычайно сильный шум. Жить и мириться с этим они устали и организовали флешмоб, чтобы привлечь внимание к проблеме и защитить свое право на чистый воздух, сообщает «Белсат».

— У нас двое маленьких детей и жить здесь просто невозможно. Гул стоит такой, что нельзя даже оставить на ночь окно открытым на проветривание – спать просто невозможно, – рассказывает жительница дома по улице Ильича, расположенного напротив фабрики.

Жить рядом с заводом, говорят местные, невозможно.

– Жители моего дома практически все работают на этом заводе. Поэтому мы все в курсе, что там сделали новую линию, выпускающую обои. Но нет системы фильтрации, очистки. Сейчас поставили трубу, чтобы хоть немного очистить воздух внутри цехов – гул из-за нее стоит такой, что просто невозможно. Что делать тем, кто живет рядом с фабрикой? – говорит местная жительница.

Несколько лет назад, по словам местных жителей, на «Гомельобои» оборудовали две новые линии по производству виниловых обоев. На это фабрика даже получила определенные субсидии от государства. Но старые печи не выдержали мощности новых линий и сломались без возможности восстановления. Работа без этих печей и стала, по мнению жителей, причиной зловонного запаха, который разносится по окрестностям во время работы линий. С недавнего момента к неприятному запаху прибавился еще и очень сильный гул от системы вентиляции.

Люди надеются, что с помощью флешмоба удастся решить их проблему

— Чтобы решить проблемы со смрадом и шумом, нужно приобрести специальные печи. Денег на это, говорят, нету? Тогда прежде всего, пока не найдется какой-то компромисс, нужно запретить работу этой линии. За рубежом этот завод уже давно закрыли бы и посадили бы все руководство. А у нас это все работает и мы терпим, – возмущается жительница города.

В начале 2019 года в интервью газете «Гомельские ведомости» директор филиала «Гомельобои» Андрей Башилов заявил:

— Одно из мероприятий по газоочистке – определение объемов выбросов по спектру веществ. Мы заключили договор с курской лабораторией, аккредитованной на проведение соответствующих замеров, поскольку в Беларуси такой нет. В конце декабря специалисты сделали отборы проб. По их итогам, превышений предельно допустимой концентрации по 18-ти веществам не найдено. Причем по результатам этих исследований выявленные значения далеки от предельно допустимых.

Несколько лет назад, по словам местных жителей, на «Гомельобои» установили две линии по изготовлению виниловых обоев

Но этим словам местные жители не доверяют:

— Какая-то российская контора проводила проверку. Все прекрасно понимают, что любую такую контору можно наградить теми же самыми обоями, чтобы получились результаты «как надо». Мы здесь живем и слышим, как это все воет и воняет. Начинается кашель, тошнота, кружится и болит голова. Это невыносимо.

Люди надеются, что с помощью флешмоба удастся решить их проблему:

— Услышьте нас. Нам уже надоело молчать. Мы ходили в городскую администрацию, писали письма в Министерство природных ресурсов, в приемную главы государства – толку никакого. Как работала фабрика, так и работает. Дают отписки, будто все замеры в норме. А то, что дышать невозможно, невозможно по улице пройтись, выйти на речку – никого не интересует.

Во время флешмоба вышел бригадир одного из цехов «Гомельобои». Но он с активистами разговаривать отказался.