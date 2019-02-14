Когда «тунеядские» комиссии поджимают хвост 12 14.02.2019, 10:20

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

К чему приведет ситуация на рынке труда.

Власти не первый раз пытаются показать, что в Беларуси все хорошо в сфере занятости. Одним из таких инструментов стали «ярмарки вакансий», призванные показать, что «работа в стране есть». Как же на самом деле обстоят дела на рынке труда? Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к известному правовому инспектору труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леониду Судаленко.

- Лукашенко уже несколько раз обещал трудоустроить всех белорусов. Как бы вы оценили ситуацию на рынке труда? Справились ли власти?

- Если бы они справились со своей задачей, то не было бы продолжения «тунеядского декрета», который мы получили в прошлом году.

Что касается ситуации на рынке труда - сегодня белорусы все больше уезжают на заработки за границу. Что интересно, мы наблюдаем новую тенденцию: белорусы все чаще ищут работу не в России, а в странах ЕС. В лидерах - Польша, Литва, Чехия. Люди выбирают реальный заработок, а не работу за еду, которую им предлагают в нашей стране. Посудите сами, у белоруса после оплаты коммуналки денег остается ровно столько, чтобы не умереть с голоду.

Поэтому эти «ярмарки вакансий», о которых нам рассказывают чиновники - абсолютная профанация. Они висят мертвым грузом. Иногда на эти предложения работы откликаются люди, которым ничего не остается, как только работать за миску супа. Очень мало желающих работать восемь часов в день за $150 в месяц. Люди просто не могут себе это позволить.

- В «тунеядском» декрете власти постоянно апеллируют к тому, что каждый белорус должен работать. А есть ли у нашего государства возможность предоставить 500 тысяч рабочих мест для «тунеядцев», которых они насчитали?

- Конечно же нет. Если бы в нашей стране было такое количество рабочих мест, то власти просто бы не тратились на создание «тунеядских» комиссий. Хочу подчеркнуть, что это конституционное право каждого человека - работать или нет. Конституция гарантирует нам это и не один чиновник не должен вмешиваться в эти процессы.

12 февраля мы подали иск в суд Железнодорожного района города Гомеля и будем доказывать, что покупая товары и услуги человек автоматически становится занятым в экономике. В «тунеядском» декрете идет подмена понятий. Понятно, что белорусов хотят заставить поголовно махать лопатой за копейки. Но хочется сказать властям: хотите, чтобы белорусы работали - создайте привлекательные вакансии, а не гоните всех работать за миску супа.

Сегодня же наши люди вынуждены искать работу за рубежом. Бросают семьи, дети растут без отцов и матерей. Свежий пример: девочка из Гомеля, совсем молодая, у нее маленький ребенок, а она вынуждена ездить в Бяла-Подляску, работать там по 15 дней продавцем, чтобы прокормить семью. Полмесяца в Польше, полмесяца в Беларуси.

Представляете, уже молодые девушки выезжают на работу, я молчу о наших мужчинах. За 15 дней она зарабатывает 500 евро и хороши живет на эти деньги здесь. Понятно, что ей приходится там работать по 12 часов. Но у нас такая же ситуация. Приходят люди ко мне на прием и говорят, что работают сверхурочно, но зарабатывают по $150-200. Представляете, вот такая разница между двумя странами. Пора бы уже разгонять все эти «тунеядские» комиссии, которые паразитируют за наши с вами деньги.

- А какие вакансии предлагают «тунеядские комиссии»?

- У них нет никаких вакансий. В их компетенции только отправить человека в ЛТП, если он злоупотребляет алкоголем. Как только мы начинаем разбираться, жаловаться на эти комиссии - они сразу поджимают хвост и замолкают.

Так было в Брагине, когда «тунеядца» быстренько вычеркнули из списка, в Новобелицком районе Гомеля, когда в семье «неожиданно» нашли семилетнего ребенка.

Эти комиссии пальцем не пошевелят, чтобы что-то полезное сделать. Как можно было объявить «тунеядцем» человека, у которого ребенок до семи лет? Ведь это легко проверить! 19 дармоедов сидит в этой комиссии, объявили человека «тунеядцем» и шантажируют его повышенной коммуналкой. А у человека оказался пятилетний ребенок.

Поэтому к ним приходит «тунеядец», они с ним беседуют, ставят галочку в табеле и все. Что они могут нам предложить?

Я уже рассказывал историю о том, как в конце прошлого года ко мне обратился фрилансер. Тогда его включили в «тунеядский» список. Так эта комиссия предлагала человеку, зарабатывающему около $3000, идти работать уборщиком в домоуправление за $150. И говорили «давай бегом, горячая вакансия, ее завтра уже не будет». Это в областном центре, а представьте, что творится в районах.

- Авторы обзора Global Economy Watch поставил Беларусь на 10-е место в списке стран с самой быстрой убылью трудоспособного населения. Является ли массовая эмиграция оценкой работы правительства и тех вакансий, которые им предлагают?

- Безусловно, не «тунеядцы» же довели страну до такого положения. Кто бы поехал работать в Европу или Россию за $800, если бы получал в Беларуси $900. Реальная зарплата в Беларуси cоставляет $150-$200. Так это еще считается неплохим предложением. Белорусы ведь тоже не дураки, они все просчитывают. Работаешь дома - принимаешь участие в воспитании детей, живешь со своей семьей, а не в каких-то рабочих общежитиях. Люди не от хорошей жизни покидают страну.

Виновато правительство и тот курс, который оно выбрало. Нам же часто приходится слышать, что за «цивилизованным миром нашу Беларусь не поведут», «нам не нужны реформы», «не нужна рыночная экономика». Сегодня мы видим, куда наше правительство вело страну 25 лет. А дальше идти некуда. Каждый день промедления - смертеподобен.

Нужно быстро реформировать экономику, создавать новые рабочие места. Если нет - мы превратимся в страну третьего мира, банановую республику, хотя, подчеркну, что мы географически находимся в самом центре Европы. У нашей страны есть прекрасные возможности быстро провести экономические реформы, используя пример наших западных соседей.

- К каким последствиям для экономики могут привести процессы, которые мы наблюдаем на рынке труда?

- Cтрана будет объявлена банкротом и все. Сегодня мы попали в трудную жизненную ситуацию. Может произойти так, что завтра за станком некому будет стоять. И это с учетом того, что у нас в стране подняли пенсионный возраст для женщин, и для мужчин. Это уже увеличивает количество рабочих рук, но, как мы видим, этого не достаточно. Самое страшное, что мы теряем свою молодежь, которая собирает «тревожные чемоданчики» и уезжает на Запад. Если такое положение дел продолжится - Лукашенко объявят банкротом.