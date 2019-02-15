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Уже 17,5% потребляемой энергии в ЕС имеет «зеленое» происхождение

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  • 15.02.2019, 20:38

В лидерах - Швеция.

17,5% всей потребляемой в Евросоюзе энергии производится из возобновляемых источников, сообщает статистическое агентство Евростат. Годом раньше эта доля составляла 17%, а в 2008 году — всего 8,5%, сообщает «Европульс».

В Швеции больше половины потребляемой энергии (54,5%) производится из возобновляемых источников. Следом идут Финляндия (41%), Латвия (39%) и Дания (38,5%). А меньше всего энергии из возобновляемых источников обнаружилось в энергобалансе Люксембурга (6,4%), Нидерландов (6,6%) и Мальты (7,2%).

К 2020 году на возобновляемые источники должно приходиться 20% потребляемой в Евросоюзе энергии, согласно стратегии ЕС Europe 2020, а к 2030 году – минимум 32%. 11 стран ЕС уже достигли своей цели на 2020 год.

На сегодняшний день во всем Евросоюзе 30% электроэнергии производится из возобновляемых ресурсов. В отстающих пока сфера транспорта: по данным Евростата, меньше 8% потребляемой транспортом энергии вырабатывается из возобновляемых источников.

Возобновляемые источники энергии — это биотопливо (его используют для производства электричества, отопления и в качестве транспортного топлива), ветряная и солнечная энергетика, гидроэлектростанции, а также энергия термальных источников, волн и даже тепло океана.


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