Путин не пустил 3 Валерий Карбалевич

15.02.2019, 21:20

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фото с сайта mogilev.online

Сочинские переговоры не дали результатов, однако стороны упорно это скрывают.

Белорусско-российские саммиты продолжают бить рекорды. Если перед Новым годом Лукашенко два раза за одну неделю посетил Кремль, все говорили, что такой интенсивности переговоров раньше не было. Но вот теперь мы увидели сочинский марафон. Трехдневные переговоры Лукашенко и Путина также происходят впервые.

Важно обратить внимание, что накануне встречи в Сочи 8 февраля отношения с Беларусью были обсуждены на заседании Совета безопасности РФ. Чего, кажется, тоже раньше не было. Во всяком случае, об этом публично не сообщалось. Поэтому можно сделать вывод, что политический вес белорусского вопроса во внешней политике России возрастает.

Надо полагать, инициатором новой встречи Путина и Лукашенко была белорусская сторона. Минск больше заинтересован быстрее решить вопрос компенсации за налоговый маневр. Об этом свидетельствует тот факт, что в начале первого дня переговоров Лукашенко 6 (шесть!) раз благодарил Путина за приглашение в Сочи.

Переговоры закончились, что в сухом остатке? Если главным итогом трехдневного саммита объявляется соглашение о сотрудничестве в гуманитарной сфере, то вывод один: стороны опять не договорились по главному вопросу. Как и во время встреч 25, 29 декабря.

Но отличие нынешнего неудачного саммита от предыдущих - в том, что обе стороны тщательно ретушируют провал, всячески демонстрируют успехи сотрудничества, тщательно строят «потемкинские деревни» интеграции. Это выразилось не только в том, что Лукашенко и Путин по итогам встречи вместе поиграли в хоккей. Ранее признаком провала был как раз отказ Лукашенко участвовать в спортивных мероприятиях или присутствовать на них.

Неожиданным стало заявление Лукашенко, что вопрос налогового маневра не обсуждали. Это очень странно. Чего же тогда ездил в Сочи, когда главную проблему двусторонних отношений даже не затрагивали? И целых три дня!

Наверное, таким заявлением Лукашенко хотел скрыть неудачу переговоров. Мол, поскольку вопроса о компенсации налогового маневра не было в повестке дня, то нельзя говорить о неудачном результате. Но, кажется, на поверхности получилось наоборот: то, что больше всего интересует официальный Минск, Путин не захотел даже обсуждать.

Хотя мне кажется, что на самом деле вопрос налогового маневра все же обсуждался. Посмотрите на состав представителей правительства, которые участвовали в переговорах. Это вице-премьеры, министры, отвечающие за энергетику, экономику и финансы. Именно в таком составе и можно обсуждать этот вопрос.

И еще. Обратила на себя внимание длинная реплика Лукашенко перед журналистами о суверенитете, независимости, ссылка на волю народов. Сложилось впечатление, что он продолжает спор, повторяет аргументы, которые использовал совсем недавно, во время переговоров.

Наиболее поражает повестка дня третьего дня встречи. Сотрудничество в области культуры, образования, спорта. Никаких особых проблем в этой сфере между странами нет. Это вопросы явно не уровня переговоров Лукашенко и Путина. И ради этого Лукашенко пожертвовал поездкой на Мюнхенском конференцию!

Сразу возникает соблазн выделить версию, что для того, чтобы не пустить Лукашенко в Европу, Путин что-то пообещал ему на третий день. В любом случае, европейским журналистам и политикам легко сделать вывод: почему Лукашенко не поехал в Мюнхен? Путин не пустил.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»