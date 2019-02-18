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Противники завода под Брестом сделали кавер на клип известной украинской группы

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  • 18.02.2019, 19:53
  • 5,028
скриншот из клипа

В клипе снялись женщины и дети, которые выступают против строительства аккумуляторного завода.

Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом сняли кавер на клип «Плакала» украинской группы Kazka, который собрал на YouTube 151 миллион просмотров.

В клипе снялись женщины, которые выступают против строительства аккумуляторного завода под Брестом и их дети, рассказала «Радыё Свабода» участница съемок Лада Ярош.

«Мы не просто услышали слово свинец и испугались, мы доверяем людям, которые работают с документами, специалистам, мы видим обман, который постоянно происходит со стороны чиновников и государственных служащих. Поэтому мы как мамы, которые должны защищать своих детей и внуков, решили пойти на такой шаг», - сказала Ярош.

Также этим клипом противницы завода решили обратиться к женщинам-чиновникам.

«У этих женщин тоже есть дети. И они должны понять нас, жительниц Бреста, которые защищают и будут защищать здоровье своих детей», - сказала Лада Ярош.


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