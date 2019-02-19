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«Известные российские «артисты» своим лизоблюдством пробили дно»

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  • 19.02.2019, 11:44
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О поведении «деятелей культуры» и их заявлениях.

«Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти», — фраза, которую приписывают адмиралу Колчаку. Неизвестно до какой степени сей призыв помогал представителям вышеназванных профессий избежать проблем во время Гражданской войны при входе Русской армии в тот или иной город. Но точно можно сказать, что спустя сто лет, не дай бог, случись в России социально-политические конфликты (к которым Путин и Ко ведут страну семимильными шагами), подобные директивы вряд ли бы кто-то отдавал, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Туча всевозможных известных российских «артистов» (актеров, музыкантов, художников и представителей прочих творческих профессий) своим цинизмом, продажностью, лизоблюдством и оправданием преступлений Кремля пробили дно едва ли меньшее количество раз, чем чиновники, силовики или пропагандисты в облике журналистов.

И это только на первый взгляд может показаться, что вреда от их лжи меньше.

Только на этой неделе отгремела история с певцом Александром Маршалом, посоветовавшим уезжать из страны всем, кто не является сторонником Путина, как появилось очередное откровение.

Еще один видный путинист, музыкант Юрий Башмет в интервью телеканалу RTVi вещал о том, что западные страны просто злятся и завидуют нам, потому что ни у кого из них «нет Путина — лидера такого таланта и таких качеств». Что их санкции связаны с появлением у нас «мощного мальчика» в лице нынешнего президента. И вообще западные санкции являются «хорошим допингом» для развития России. Что касается недовольства нищающих и лишенных прав россиян внутренним положением в стране, то, мол, такое есть везде, не только в России.

Право, по сравнению с этой публикой, даже «представители первой древнейшей» — просто честно зарабатывающие свой хлеб гражданки (не имея в виду нынешних «светских львиц» и прочих представительниц чиновничьих гаремов — от «помощниц депутатов» до «генеральш армии»).

Не говоря уже о людях нормальных профессий с «повышенной социальной ответственностью» — кучерах (таксистах, официантах, портных, парикмахерах и прочих работниках сферы услуг). Даже при плохом раскладе большинству из них вряд ли понадобятся высочайшие индульгенции — ну, мало ли какому негодяю костюмчик пошил или маникюрчик сделал. В конце концов все мы по воле либо против нее являемся если и не соучастниками путинизма, то так или иначе замазаны в нем.

Что же касается продавших свою честь, совесть и достоинство «деятелей культуры», то на снисходительность новых колчаков или чапаевых, а уж тем более народа-богоносца, им, если что, вряд ли стоит рассчитывать в будущем. И вот почему. То, что хоть как-то было верно для начала XX века, совершенно не является таковым в XXI.

В эпоху информационных технологий, массовых коммуникаций и «гибридных войн» — растиражированное слово торгующего своим авторитетом известного лица — сродни оружию массового поражения, моральному и социальному геноциду. И никакие другие «заслуги перед отечеством» какой-то там степени не станут серьезным смягчающим обстоятельством. К тому же все «ходы записаны» и тщательно задокументированы в электронном виде. Поэтому оправдания — «нас тоже обманули» или мы «рядовые солдаты», которые просто «выполняли приказ» — не для них.

Так что, справедливая люстрация (а для тех, кто не доживет — суд истории, что пострашнее) в данном случае — лучшее, на что эти господа и дамы смогут рассчитывать в перспективе.


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