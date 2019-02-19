Белорусы рванули на заработки в страны Балтии 6 19.02.2019, 13:16

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Кем они трудоустраиваются.

Рекордное число белорусов уехало в 2018 году на заработки. В топ-3 стран, в которые по официальным данным чаще всего отправляются «за рублем» наши соотечественники, входит Литва, пишет tut.by. При этом за прошлый год число белорусских трудовых мигрантов, которые выехали в эту страну, выросло в 3 раза. В другие балтийские страны — Латвию и Эстонию — на заработки, по информации белорусской стороны, выезжают единицы. Но данные принимающих стран отличаются в разы в большую сторону.

Журналисты посмотрели, сколько белорусов и кем трудоустраиваются в балтийских странах.

Литва: Белорусы идут в каменщики, бетонщики и в повара

На первое полугодие 2019-го в перечне дефицитных профессий значатся водитель международных грузовых транспортных перевозок, сварщик, сборщик металлических корпусов судна, швеи, убойщик скота, мясник, бетонщик, электрик, строитель широкого профиля, восстановитель строительных лесов, штукатур — декоратор, изолировщик.

— В этот список вносятся представители профессий, имеющие право на работу будучи на территории Литовской Республики без разрешения на работу, — рассказала представитель пресс-службы литовской биржи труда при Министерстве соцзащиты и труда Милда Янкаускене.

По ее словам, «до 2017 года белорусы больше всего трудоустраивались водителями международных перевозок, сварщиками, строителями».

— В 2018 году больше всего выдано разрешений для каменщиков, бетонщиков, столяров, поваров ресторанов, монтажников, сантехником, слесарей автомобилей и других профессий, — уточнила Милда Янкаускене.

Тем, кто хочет трудоустроиться в Литве по дефицитной профессии, нужно получить разрешение на временное проживание либо многократную национальную визу, отмечают в департаменте миграции при МВД этой страны.

Для трудоустройства в Литве требуется разрешение на работу, получить которое нужно до прибытия в страну. «Работодатель, который намерен трудоустроить иностранного гражданина, обязан обратиться на территориальную биржу труда и зарегистрировать свободное рабочее место, — отмечают в литовской бирже труда. — Заявление работодателя с просьбой о выдаче разрешения на работу в Литовской Республике не рассматривается, если за 14 дней до подачи на территориальную биржу труда заявления он не зарегистрировал свободного рабочего места в соответствии с установленным правовыми актами порядком».

В целом же на литовском рынке труда, по прогнозам местной службы занятости, растет спрос на инженеров, ИТ-специалистов. Из квалифицированных работников больше всего литовским нанимателям нужны водители большегрузных машин и грузовых машин, мясники, наладчики и операторы станков по обработке металла, швеи, скорняки и шапочники, строители, водители автобусов и троллейбусов, обивщики мебели. Но если профессия не входит в список дефицитных, то иностранному специалисту нужно получать разрешение на трудоустройство.

Сложнее же всего найти работу, по данным литовской службы занятости, в секторе администрирования и исполнительном секторе, в секторе учета и бухгалтерии. Немного предложений также для дизайнеров, операторов по сбору данных, биологов, ботаников и зоологов, декораторов, секретарей, спортивных тренеров, переводчиков, журналистов, охранников, флористов, парикмахеров, косметологов, водителей легковых авто, такси и фургонов.

Напомним, ранее литовские фермеры жаловались, что не могут найти рабочих на зарплату в 1000 евро. Среди тех, кто откликнулся на вакансии, оказались и белорусы.

В Литве на начало этого года проживало 12 162 белорусов, отмечают в департаменте по миграции при МВД этой страны. Это на 31,8% больше, чем годом ранее

Какие зарплаты. В Литве средняя зарплата брутто (до налогов), включая индивидуальные предприятия, выросла в 2018 году на 200 рублей — до 2275 рублей. Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) выросла на 143 рубля — до 1774 рублей.

Латвия: Белорусы востребованы в строительстве и ИТ

Число белорусов, которые трудоустраиваются на латышских предприятиях, растет. Так, если в 2016 году разрешение на трудоустройство в этой стране получили 1018 наших соотечественников, в 2017-м — 1230, то в 2018-м — 1824, сообщили B управлении по делам гражданства и миграции Латвии. К примеру, в 2017 году белорусы заняли второе место по числу трудовых мигрантов в Латвии (первое — украинцы).

Типичный гастарбайтер в Латвии — это мужчина из Украины или Беларуси, который работает дальнобойщиком или трудится в сфере IT. В 2017 году работать в Латвию чаще всего приезжали граждане России, Украины, Беларуси и Азербайджана.

— Чаще всего белорусы трудоустраиваются на наземный транспорт и трубопроводный транспорт, а также в строительные организации. Трудоустраиваются в организации по компьютерному программированию, консультациям и сопутствующей деятельности", — сообщил представитель управления по делам гражданства и миграции Латвии Марис Горбуновс.

В управлении отмечают, что в Латвии существуют упрощенные правила трудоустройства для высококвалифицированной рабочей силы из других стран.

Латышский работодатель, который хочет пригласить на работу иностранца, сначала должен разместить вакансию на 30 дней на сайте Госагентства занятости. Исключение делают только по некоторым профессиям — педагоги, художники, специалисты по гражданской авиации, а также для обладателей «синих карт» (вакансии размещаются на сайте Госагентства занятости на 10 дней). Еще одно требование для работодателей по приему иностранцев — они должны обеспечить им зарплату не меньше средней по стране за прошлый год (в третьем квартале 2018 года — 1006 евро до вычета налогов).

Латвийские работодатели уже не первый год называют ситуацию на рынке труда драматичной. Это подтверждает статистика: средний уровень зарплат в стране растет (в третьем квартале 2018 года — на 8% по сравнению с 2017-м), и одной из главных причин считается дефицит кадров. Уровень безработицы в декабре составил 6,4%.

Второй важный момент — это отрицательное миграционное сальдо на протяжении долгих лет. С 1 мая 2004 года, когда Латвия вступила в ЕС, из страны уехало не менее 300 тысяч жителей. До сих пор страна ежегодно теряет около 18−20 тысяч человек, и все попытки выровнять отрицательное сальдо миграции при помощи политики реэмиграции пока не дают заметного эффекта.

За последние семь лет общее количество выданных разрешений на работу в Латвии для граждан третьих стран выросло более чем в четыре раза.

Министерство экономики Латвии подсчитало спрос на рабочую силу до 2030 года по всем отраслям. К 2022 году спрос на работников в стране в целом вырастет на 5,7% по сравнению с 2015 годом. Рынку труда потребуется примерно 35 тысяч новых работников, а к 2030 году это количество вырастет до 85 тысяч. Самая острая ситуация возникнет в обрабатывающей промышленности, торговле и IT-секторе.

Какие зарплаты. В Латвии в третьем квартале 2018 года средняя брутто-зарплата составила 2485 рублей, а средняя нетто-зарплата — 1912 рублей (данные за 4-й квартал пока не обнародованы).

Эстония: больше 1110 белорусов нашли работу в 2018 году

В Эстонии в прошлом году трудоустроилось 1112 белорусов, которые получили разрешение на регистрацию для кратковременной работы (сроком до 12 месяцев).

Согласно данным Департамента статистики Эстонии, больше всего свободных рабочих мест в сфере ухода и помощи (3,4%) и финансов и страхования (2,7%), а меньше всего в сфере недвижимости (0,3%) и горной промышленности (0,1%), сообщает rus.delfi.ee. Так, в третьем квартале 2018 года в Эстонии было 11 400 свободных рабочих мест.

Сколько белорусов трудоустроилось. По данным Департамента по миграции и гражданству МВД, в Эстонии в прошлом году трудоустроилось 11 белорусов, а по информации эстонской стороны — 1112 человек.