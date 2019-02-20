Экономист: Белорусам месяцами не платят зарплату 9 20.02.2019, 9:17

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Карикатура: Катерина МАРТИНОВИЧ

Долги белорусских предприятий достигли высшей точки.

Экономику в Беларуси довели до того, что все чаще становится известно об обанкротившихся предприятиях, оставшихся без зарплат работниках или про тех, кому выдали заработанное — продукцией.

Вот и на днях в СМИ обратились рабочие ПМК-51 в Городке Витебской области, которые не получают зарплату с ноября 2018 года. Строители вот уже несколько месяцев выходят на работу, но их семьи денег не видят. Одно из крупных строительных предприятий региона на грани закрытия. К сожалению, задолженность по зарплатам для Витебской области уже стала хронической проблемой.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию в белорусских регионах сайт Charter97.org попросил экономиста Бориса Желибу:

- Я читал про городокских строителей в Сети. Действительно, новостями про многомесячную задержку зарплаты уже никого не удивишь. Это происходит постоянно, особенно в регионах.

Хочу заметить, что в областях масса предприятий находится в жалком финансовом состоянии. Они не платят зарплату, потому что у них нет выручки. Если денег хватает для поддержания производства, оплаты за поставки материалов, то уже не хватает на выплату зарплаты. Еще вариант, брали деньги на зарплаты из кредита, не вернули и теперь банки отказывают помогать. Все это говорит о печальном финансовом состоянии белорусских предприятий. Многие из них убыточны. Даже по официальной статистике — это около 20 процентом.

Думаю, что еще одна причина — закредитованность предприятий. Многие в долгах и выплаты по кредитам и займам достигает колоссальных размеров, забирая львиную долю выручки.

Просто арифметика показывает, что при высоком уровень задолженности просто может не остаться выручки на то, чтобы выплатить зарплаты. В результате, их задерживают на многие месяцы. Семьи сидят без копейки.

Подчеркну, это яркий показательно состояния экономики страны. Она вся в долгах, состояние предприятий плохое, многие из них низкорентабельны.

Повторюсь, задержка зарплат строителям в Городке - не единичный случай и, к сожалению, не уникальны й. Регионы с этим сталкиваются циклически.

- На ваш взгляд, к чему это приведет в конечном итоге?

- Если не принять меры, то ситуация затянется на многие годы. Сейчас правительство различными способами пытается удержать на плаву крупные госпредприятия. Заставляет банки кредитовать их, несмотря на то, что те не вернули предыдущий займ. Недавно еще стало известно, что убыточным госпредприятиям массово простили долги, в том числе, и по валютным кредитам.

- За чей счет это делается?

- Частично за счет банков, а в основном за счет бюджета, то есть всех нас - налогоплательщиков. Такое состояние экономики продолжается перманентно.

- Как выйти из этого долгового круга?

- Только одним путем, который известен и о котором неустанно говорят эксперты - радикальная структурная реформа управления государственными предприятиями.

Дело в том, что наиболее мигрирующая профессиональная группа людей из экономики Беларуси - строители. Они давно уже уезжают в Россию, а теперь еще и массово едут в Польшу и другие страны ЕС.

Говорят, что в Гродно и области совсем скоро на стройках уже будет некому работать. В той же Польше строителям предлагается зарплата от 4 тысяч злотых, что в пересчете в доллары — от тысячи и выше. Естественно, на такие условия в Беларуси строителям рассчитывать не приходится и люди, само собой, уезжают.

В строительстве, как и в остальных отраслях, дела идут, мягко говоря, не очень. Улучшений ожидать не приходится. Нужны кардинальные перемены. Нужно поднимать финансовое состояние белорусских регионов. Рабочие тоже должны сказать свое слово.

- В Беларуси участились случаи, когда зарплату выдают продукцией. Как это отражает ситуацию в стране и отношение к людям?

- Если говорить чисто экономически, то у предприятий нет сбыта продукции, нет денег на счету, нет выручки и за счет работников они выкручиваются. В 90-ые это было масштабным явлением, но эти годы характерны развалом экономики всех стран, входивших в СССР. Казалось, что нам нужно уйти от этого навсегда, но, как видите... На предприятиях то и дело становится известно о таких явлениях.

Хорошо если получку выдают продукцией, которую можно употребить в пищу или «заначить», а если чулками или носки, то, как говорится, выходи на улицу и торгуй. Это слабое утешение для работников. Просто оскорбление.

На предприятиях нужно анализировать, почему нет сбыта, почему продукция не покупается, а некоторые технологи просто спят в шапку. Первое правило рыночной экономики, как пишут в учебниках по маркетингу: «Главное не произвести, а продать».

Над этим надо задумываться.

- Руководитель Городокского райисполкома Петр Коробач, которому дозвонились журналисты, чтобы узнать его мнение о ситуации с зарплатами сказал, чтобы ему не дурили голову и вообще не звонили. Как вам такой ответ чиновников, который живет за счет налогоплательщиков?

- Это говорит о невежестве руководителя, а ведь понятия «невежество» и «руководитель» - понятия несовместимые. Чиновник отмахнулся от журналистов, потому что ему ничего вразумительного сказать он просто не в состоянии.

Он знает, о чем спрашивают, что не все в порядке, но ему нечего сказать. Таких людей просто нельзя подпускать к руководству. Благополучие граждан страны не должно зависеть от таких людей. Руководителям необходимо говорить с журналистами, отвечать даже на нелицеприятные вопросы. Отмахиваться — просто бескультурье.

Ситуация в Городке, где практически отсутствуют рабочие места, характерна для всей страны. Например, возьмем даже более крупный город Слуцк - там закрывается один завод за другим. В том же Ивенце работали предприятия, но все закрылось и битком набитые маршрутки ездят на Минск.

Люди тратят по 1,5 часа только на дорогу, деньги на проезд, чтобы как-то прокормить свои семьи. Ситуация, действительно, критическая. Ее нужно немедленно исправлять.

Нужен рынок труда и абсолютно не тот, что предлагает центр занятости. У нас множество специалистов, которых выпускают высшие и средние учебный заведения, но они не находят себе вакансии. Огромные диспропорции между специалистами и рабочими местами.

Правительство никак не поймет, что нужно поддерживать малый и средний бизнес. Об этом говорят который год многие эксперты. Именно бизнес может исправить положение в экономике. Когда же читаешь мнения представителей бизнеса, то они констатируют, что ситуация остается очень напряженной.

Всем уже очевидно, что Беларуси перемены просто необходимы. Так дальше продолжаться не может.