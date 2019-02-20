закрыть
20 февраля 2019, среда, 10:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Дело MH17: Украина объявила в розыск офицера ГРУ

4
  • 20.02.2019, 9:21
  • 2,016
Фото: Reuters

Россиянин причастен к доставке «Бука» на Донбасс.

Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера Главного разведывательного управления РФ Олега Иванникова, который является фигурантом в деле о катастрофе пассажирского Boeing рейса МН17. Информация об этом внесена в базу данных сайта Министерства внутренних дел Украины.

Иванникова разыскивают с 21 января 2019 года.

Ему инкриминируют преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации, руководство или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Фотография Иванникова в базе данных отсутствует.

Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

В расследовании Bellingcat указывалось, что офицер ГРУ Олег Иванников (позывной Орион) причастен к доставке в Украину из России "Бука", из которого сбили Boeing 777.


популярное за неделю

Мнение

Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь
Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь Павел Северинец
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип