Дело MH17: Украина объявила в розыск офицера ГРУ

Дело MH17: Украина объявила в розыск офицера ГРУ4
- 20.02.2019, 9:21
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Россиянин причастен к доставке «Бука» на Донбасс.
Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера Главного разведывательного управления РФ Олега Иванникова, который является фигурантом в деле о катастрофе пассажирского Boeing рейса МН17. Информация об этом внесена в базу данных сайта Министерства внутренних дел Украины.
Иванникова разыскивают с 21 января 2019 года.
Ему инкриминируют преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации, руководство или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
Фотография Иванникова в базе данных отсутствует.
Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.
В расследовании Bellingcat указывалось, что офицер ГРУ Олег Иванников (позывной Орион) причастен к доставке в Украину из России "Бука", из которого сбили Boeing 777.