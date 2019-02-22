В Украине нашли схему по отмыванию денег через Оршанский авиаремонтный завод 3 22.02.2019, 18:30

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Национальная полиция Украины расследует уголовное дело по этому факту.

Украинское оборонное предприятие использовало Оршанский авиаремонтный завод для незаконных поставок продукции в Россию - для грузопассажирских и военных самолетов. В это время в Украине были введены санкции на сотрудничество российских и украинских предприятий, сообщает «Радыё Свабода».

Национальная полиция Украины с августа 2018 года расследует уголовное дело, открытое по поводу фактов отмывания доходов, полученных незаконным путем, и завладения имуществом с использованием служебного положения.

В деле фигурируют должностные лица украинского предприятия «НТК" Електронприлад "» и другие лица. Они пока не определены.

Основанием для открытия уголовного дела стала информация о поставке в Оршу бортовых аварийно-эксплуатационных регистраторов летной информации Бур-4-1-07, предназначенных как для грузопассажирских, так и военных самолетов. Стоимость поставки двух регистраторов составила более 41 тысячи долларов.

Согласно материалам дела, поставка регистраторов в Беларусь, сделанная в марте 2018 года российской компанией «Олникс», была официально оформлена только белорусской таможней при ввозе. В документах Государственной фискальной службы Украины документы о вывозе этой продукции с украинской территории отсутствуют.

Кроме того, выяснилось, что Оршанский авиаремонтный завод за несоответствие сопроводительной документации регистратором вернул их российскому поставщику, компании «Олникс».

Следствие также располагает документами, которые свидетельствуют, что предприятие «НТК" Електронприлад "» в дальнейшем планировала работать с белорусским заводом только через этого российского поставщика и обещала дать заводскую гарантию на продукцию.

Сейчас следствие изучает всю документацию украинского предприятия, в которой упоминаются Оршанский авиаремонтный завод и российская компания «Олникс» - контракты, акты приема-передачи продукции, коммерческие предложения, товарные накладные, переписка между предприятиями во времени осуществления поставок, сертификаты, налоговые декларации и другие документы.

В октябре 2018 года ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» официально перешел под контроль белорусского государства, а украинский «Мотор Сич» вышел из состава акционеров - украинская компания владела 60% акций белорусского завода, еще 40% владела компания белорусского бизнесмена Александра Садовского.

Генеральная прокуратура Беларуси в апреле 2018 года начала проверку предприятия вследствие невыполнения инвестиционного договора и уголовного дела по отношению бывшего гендиректора ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» и должностных лиц «Мотор Сич» (Украина).

Инвесторы должны были вложить в модернизацию завода 12 млн долларов, но не реализовали эти планы из-за российско-украинского конфликта: россияне отказались поставлять нужные запчасти на завод, а количество заказов снизилось.