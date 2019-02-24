Браславчане возмутились надписями на «трасянке» 11 24.02.2019, 9:21

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Фото: Казимира Петушко

Что не так с грамотностью у чиновников в Витебской области?

Близкородственность двух языков — характерная особенность белорусско-русского двуязычия. Такая языковая ситуация в повседневной жизни часто приводит к сильно смешанной речи, так называемой «трасянке». К сожалению, нередки случаи, когда смешение русского и белорусского происходит в письменной речи, априори требующей соблюдения нормативности.

Попутно замечу, что подобное явление встречается на разных уровнях. К примеру, на протяжении ряда лет умудренный многолетним опытом журналист употреблял в своих статьях на белорусском языке слово «ўдабрэнні» сначала в областной газете, а затем и в республиканской, и никто из корректоров почему-то его не правил на «ўгнаенні». Совсем неприглядно, когда смешение двуязычия имеет место в наглядной информации, представленной на всеобщее обозрение, пишет Казимир Петушко в газете «Браслаўская звязда».

Сложно, к примеру, объяснить, чем руководствовались заказчики и изготовители вывески «Аптека “Добрыя лекі”», смешивая в одном наименовании два языка. Ведь гораздо логичнее было бы написать на вывеске «Аптэка “Добрыя лекі”».

Фото: Казимира Петушко

Есть и другие сугубо региональные примеры. На перекрестке дорог республиканского и местного значения рядом с заправочной станцией ИООО «Татбелнефтепродукт» установлен информационно-указательный знак «Крюкі». Проявление двуязычия налицо, причем всего лишь в одном слове. Или всё ж таки элементарной безграмотности? А ведь по направлению к латвийской границе туда и обратно ежедневно проезжают сотни машин, да и сафари-парк национального парка, думаю, посещают также немало отечественных и зарубежных туристов. Можно себе представить, сколько многообразных впечатлений получают проезжающие мимо и сворачивающие на заправку путешественники, когда читают бросающуюся в глаза надпись «Крюкі».

Фото: Казимира Петушко

Кто-то может возразить, дескать, какая разница, как на каком-то дорожном знаке указано наименование неприметной деревушки, лишь бы суть проезда в данном направлении была понятна. Извините, уважаемый потенциальный оппонент, языковая культура — это неотъемлемая часть культуры общенациональной, которую мере уважают все народы.

К сожалению, так уж сложилось, что 60 % граждан Беларуси до недавнего времени называли своим родным языком белорусский, но при этом 70 % белоруских граждан разговаривали на русском. В итоге предстоящей переписи населения нашей страны данные цифры вряд ли изменятся кардинально, но это совсем не значит, что мы перестаем быть белорусами. У нас свои устоявшиеся традиции, собственный неповторимый менталитет, но от «трасянки», видимо, избавляться еще будем долго.

Кстати, не только учителя, педагоги и преподаватели относятся к этому неравнодушно. Простые рыболовы-любители, проезжая мимо дорожного указателя «Крюкі», уже не единожды звонили мне, смеясь и одновременно возмущаясь в разговоре, говоря: «Доколе ж будет красоваться это языковое безобразие!»

Неравнодушные браславчане давно обращали внимание на эту несуразицу в социальных сетях. Так, может быть, всё-таки настало время ДЭУ-34, обслуживающему данный участок автомагистрали, в конце концов заменить информационно-указательный знак и установить его в соответствии с нормами государственного статуса двуязычия, но никак не «трасянки».