После огласки в независимых СМИ рабочим из Городка выплатили зарплату за три месяца 28.02.2019, 11:43

Рабочие ПМК-51 благодарны СМИ за общественный резонанс.

Хорошие новости сообщили «Витебскому курьеру» рабочие предприятия ПМК-51 в Городке Витебской области. Людям, наконец, выплатили долг по зарплате за декабрь и январь.

Напомним, что чуть более недели назад сайт Charter97.org писал о том, что работники предприятия не получали заработанных денег с ноября.

Тогда один из рабочих – Иван – рассказывал:

- В новостях говорили, что Лукашенко приказал поддержать строителей, повысить им зарплаты, чтобы специалисты не уезжали на заработки в Польшу или Россию. А у нас о повышении и речи не идет, хоть бы вообще что-то заплатили. Последние деньги мы получали в ноябре, а сегодня на дворе февраль. С людьми регулярно разговаривают директор, представители местной власти и профсоюзов, рассказывают о тяжелой ситуации, просят немного подождать. А сколько ждать?

К счастью, благодаря общественному резонансу, ждать пришлось недолго. Всего через несколько дней на предприятии провели прием заместитель генерального прокурора Республики Беларусь Александр Дубов, председатель Городокского райисполкома Петр Коробач и другие представители власти.

Людям пообещали, что рассчитаются с задолженностями по зарплате в ближайшее время, а заместитель генерального прокурора обещал взять этот вопрос на контроль.

- Чудеса! По-другому не скажешь, – прокомментировал Иван. – Мы, конечно, надеялись, но что деньги выплатят так оперативно – не ожидали.