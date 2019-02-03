Трамп не исключил отправку американских военных в Венесуэлу 3 3.02.2019, 17:46

Это один из вариантов, который изучает Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что возможность отправки американских военных в Венесуэлу является одним из вариантов, который изучает администрация США, сообщает "Интерфакс".

"Конечно, это то, что является одним из вариантов", - сказал он.

При этом президент отказался отвечать на вопрос, в каком случае он может задействовать военных США в Венесуэле.

Также Трамп заявил, что "несколько месяцев назад" президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел встретиться с ним, однако в тот момент Трамп отказался от встречи из-за ее несвоевременности.

23 января лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Николаса Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".