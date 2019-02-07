Николай Статкевич: Я готов действовать по примеру Хуана Гуаидо 10 7.02.2019, 8:00

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Николай Статкевич

События в Венесуэле - прецедент для всего мира.

В последние дни января в Санто-Доминго прошло заседание Совета Социалистического Интернационала - объединения более 100 социал-демократических партий мира.

Кандидат в президенты Беларуси от Белорусского Национального Конгресса, лидер Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николай Статкевич, принявший непосредственное участие в заседании, рассказал сайту Charter97.org о международном форуме и влиянии событий в соседней с Санто-Доминго Венесуэле на ситуацию в Беларуси.

- На заседании Совета Социалистического Интернационала в Санто-Доминго вы были единственным представителем Беларуси?

- Да. Только партия «Народная Грамада» имеет членство в Социалистическом Интернационале от Беларуси. Совет - высший орган организации. Его заседания проходят раз в полгода. Всего в Социнтерн входят социал-демократические партии из более чем 100 стран.

Во-первых, это важная площадка, где встречаются социал-демократы даже из стран, которые находятся в ситуации войны между собой. Например, представители организации «Освобождение Палестины» и израильская Партия труда. На заседаниях можно услышать эмоциональную полемику между армянскими и азербайджанскими социал-демократами.

Во-вторых, Социнтерн продвигает идеи свободы, справедливости и солидарности по всему миру. Опыт успешных регионов планеты свидетельствует, что свобода невозможна без справедливости и солидарности. Под справедливостью мы подразумеваем равенство всех людей перед законом, равные шансы на образование, медицинское обеспечение и так далее.

Николай Статкевич

Я являюсь главой комитета Социнтерна по странам СНГ, Причерноморью и Закавказью. Безусловно, во время международного форума не оставили без внимания недавнее выдвижение меня кандидатом в президенты Беларуси от Белорусского Национального Конгресса. Об этом рассказал в начале заседания генеральный секретарь Социнтерна Луис Айала, отметив важность того, что, несмотря на репрессии, давление и длительные тюремные сроки, я продолжаю борьбу.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Социнтерн будет очень внимательно следить за действиями белорусских властей в отношении меня и при необходимости будут делать все возможное, чтобы усложнить жизнь белорусским властям.

- Вы также выступили с докладом о ситуации в Беларуси. Как его восприняли участники конференции?

- Я воспользовался площадкой Социнтерна, чтобы обратиться к правительству РФ через партию «Справедливая Россия». Мой посыл был таков, что мы готовы уважать их право на безопасность, учитывать их интересы, но требуем учитывать право нашего народа на свободу, демократию, национальное развитие и смену власти.

У российских генералов есть искушение воспользоваться нашей борьбой против диктатуры и вмешаться, чтобы получить себе территорию «стратегического балкона», которым они считают Беларусь. Но я четко заявил, что наш народ не примет покушения на независимость страны и попыток вернуть ему ненавидимого диктатора на чужих штыках. Тогда симпатии большинства белорусов к России обратятся в противоположность, а белорусский «балкон» превратится в «котел».

- Доминиканская Республика – практически сосед Венесуэлы. Как в латиноамериканском регионе оценивают события в Венесуэле и перспективу отстранения Мадуро от власти?

- В Социалистический Интернационал входит несколько партий Венесуэлы. Одна из них - партия «Народная воля», которую возглавляет временный президент страны Хуан Гуайдо. После моего выступления коллеги из венесуэльских партий подходили и благодарили, потому что я одним из первых в своем докладе напомнил про события в Венесуэле и сравнил бывшего президента Мадуро с его другом — бывшим президентом Лукашенко.

Оба они теперь не являются легитимными президентами в глазах международного сообщества. Была принята резолюция в поддержку демократии в Венесуэле и тех сил, которые сейчас пробуют восстановить страну после разрушений режима Мадуро.

- Как вы лично прокомментируете события в Венесуэле?

- Как это ни странно, но еще недавно у Мадуро в Венесуэле было больше поддержки, чем у Лукашенко в Беларуси. За счет нефтедолларов поддерживался большой пласт населения, который жил в абсолютной бедности, начиная со времен правления Уго Чавеса. Вместе с тем ничего не делалось, чтобы дать людям работу, изменить ситуацию в корне. Когда же цены на нефть упали, то власти уже не могли поддерживать большинство населения Венесуэлы.

Но 25-30% населения Венесуэлы — люди, которые находятся на содержании режима и являются его опорой. Я не думаю, что Лукашенко может сейчас похвалиться даже такой поддержкой. У него она, как минимум, вдвое меньше.

Стоит отметить, что за диктатору в Венесуэле очень мощно взялись Соединенные Штаты Америки. Нужно учитывать тот фактор, что венесуэльский режим живет с продажи нефти той же Америке. Если перекрыть экспорт венесуэльской нефти, на котором жирует правящая верхушка, то мы вскоре увидим крушение венесуэльского режима.

В итоге будет создан очень интересный прецедент. Будет опробован механизм приведения к принятым в мире нормам поведения диктаторских режимов, которые опираются на нефть.

Думаю, что очень внимательно следят за этими событиями и российские власти. Если удастся сменить власть в Венесуэле, которая занимает первое место в мире по запасам нефти, и венесуэльские месторождения нефти окажутся в хороших руках, то у США появится возможность в определенной степени влиять на распределение и добычу нефти в Венесуэле.

Это позволит, во-первых, при желании обвалить цены на нефть в мире, а как максимум - испробовать механизмы влияния на любые режимы, которые основаны на нефти.

При необходимости можно будет использовать этот сценарий в отношении России. Представьте, что будет с Путиным, если обвалятся цены на нефть или будет действовать эмбарго на экспорт нефти из этой страны в западные страны?

Что тогда будет с планами вставания с колен, контролем над соседними странами, угрозами Западу и так далее? Ведь все эти планы оплачиваются самим Западом.

На самом деле, это очень интересный момент. Мы недооцениваем ситуацию, если думаем только про один режим, который довел страну до ручки. На самом деле, происходят намного более значительные вещи. Если получится вернуть Венесуэлу к демократии, а шансы больше 50 процентов, то будет создан прецедент мирового масштаба. В итоге режимы будут прислушиваться к народу, менять свое поведение в стране и за ее границами, потому что может настать их черед. Это основный вывод от событий.

Премьер-министр Испании Педро Санчес

- Вы идете на выборы президента как представитель БНК. Какие выводы из действий венесуэльской оппозиции можно сделать и для политической кампании в Беларуси?

- Во-первых, я хотел бы еще раз поблагодарить партнеров Белорусского Национального Конгресса за возложенную на меня ответственность. По сути, БНК - это самая крупная и единственная действенная демократическая коалиция в Беларуси. Я напомню, что в нее входят руководители семи общественных организаций и две партии, а так же главы 14-ти региональных коалиций. Они представляют абсолютно все белорусские оппозиционные партии.

Все эти люди - политики высокого уровня. На данный момент они все договорились и без единого голоса против выбрали одного кандидата на предстоящие выборы. Это большая ответственность.

Мы будем использовать опыт всех стран. Нам был очень важен опыт Армении, а теперь и Венесуэлы, который подтвердил тактику, которую мы использовали ранее — мирный, длительный протест.

Еще один вывод из событий в Венесуэле - важность международного фактора. Происходящее в Венесуэле уникально тем, что, по сути, при существовании режима, который называет своего руководителя президентом, ведущие страны мира признали президентом лидера оппозиции.

Подчеркну, это наиважнейший прецедент для нас. Если мы будем действовать активно и мощно, то при реальной победе БНК на президентских выборах, несмотря на цифры, которые нарисует себе действующая власть, лидера могут признать действующим президентом.

- В случае победы на предстоящих выборах в Беларуси готовы ли вы, по примеру Хуана Гуаидо, объявить себя временным президентом?

- Да, безусловно. Я думаю, что никто в Беларуси не сомневается в моей готовности действовать.

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