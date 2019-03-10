Фотофакт: В Бресте с моста на тротуар упала беседка 10.03.2019, 19:05

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Скорее всего, металлическая конструкция упала из-за сильного ветра.

— Строители испытывают судьбу. Когда-нибудь падение подобных вещей с моста может закончиться настоящей трагедией, – жалуются «Белсату» местные жители.

Все произошло 10 марта около в 8.00 утра. На брестской улице Поплавского на проезжую часть и тротуар со стройки упала металлическая конструкция – беседка. Обошлось без жертв. Скорее всего, металлическая конструкция упала из-за сильного ветра. Приблизительно через полчаса после происшествия строители убрали беседку с тротуара.

Фото предоставлено местными жителями

Жители улицы Поплавского не знают, что делала беседка на мосту. Но это не первое происшествие в этом месте. Напомним, что в сентябре прошлого года с этого моста на улицу упал автокран «МАЗ» – тогда также никто не пострадал.

Этот мост в Бресте сейчас находится на ремонте – к тысячелетию города власти строят Западный обход. Год назад во время выполнения работ были повреждены дома жителей улицы Поплавского. При этом власти обещали компенсировать весь ущерб, но с октября 2018-го года руководство города игнорирует жителей.

— Кроме поврежденных домов, на нашу улицу падает то кран, то беседка, и каждый день какой-то строительный мусор – мы уже устали его убирать, но власти никак не реагируют на наши обращения, – говорит жительница улицы Поплавского Виола.