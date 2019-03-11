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В Гомеле 18-летний парень стрелял в колледже из пневматики

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  • 11.03.2019, 19:48
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фото из открытых источников

Учащийся колледжа обстрелял окна, пол и стенд с фотографиями преподавателей.

Милиция выясняет обстоятельства стрельбы в автомеханическом колледже в Гомеле. Инцидент произошел еще в феврале, но в милиции о нем узнали лишь в марте. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, оружие изъято, сообщает МВД.

«Выяснили, что 18-летний учащийся колледжа купил пневматический пистолет у своего знакомого и в учебном корпусе обстрелял окна, пол и стенд с фотографиями преподавателей, чем причинил материальный вред», — рассказывают в милиции.

Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, подозреваемому грозит наказание — от общественных работ и вплоть до трех лет лишения свободы.


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