Бизнесмен Арбузов: Последние лет 20 - даже не подписывал документы - все мимо меня 2 12.03.2019, 11:26

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Виталий Арбузов

Его вновь допросили в суде.

Суд Заводского района Минска продолжает судебное разбирательство по уголовному делу в отношении «пособника» опального бизнесмена Абрузова Андриана Сурмана. В феврале ему предъявили новое обвинение — статьи и сумма ущерба остались прежними (274 тысячи 415 рублей 6 копеек), пишет tut.by. Cегодня в суде повторно допросили Виталия Арбузова.

Напомним, Сурмана обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243, то есть в оказании пособничества компаниям крупного белорусского бизнесмена Виталия Арбузова в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере.

В новом обвинении говорится, что Арбузов договаривался с Мишелутовым и Сурманом о предоставлении подложных документов, который Арбузов якобы помещал через неосведомленных работников бухгалтерии в бухгалтерский учет. Ранее допрошенные в суде Арбузов и замначальника отдела закупок компаний Fenox Андрей Мишелутов, а также сам Сурман отрицали такие договоренности. Более того, Арбузов утверждает, что не был знаком ни с одним, ни со вторым. Мишелутов подтверждал, что Арбузова знал в лицо, соответственно, сам Арбузов его не знал в силу большой разницы в положении в компании.

Вину в полном объеме Сурман не признал.

Арбузов вновь заявил, что не оказывал никакого влияния на исчисление и уплату налогов, и тем более не помещал в бухучет никаких документов: «Последние лет 20 — даже не подписывал эти документы — все мимо меня. Думаю, директор подписывал».

— Был весьма удивлен и до глубины души разочарован, когда гособвинитель огласил новое обвинение Сурмана, уверенно заявив о моей договоренности с Сурманом и Мишелутовым об изготовлении и помещении в бухучет СООО «Антонар» и СП «ВитарАвтомотив» заведомо подложных документов о поставках алюминиевых сплавов, а также о получении мною в 2012—2014 годах таких заведомо подложных документов.

«Где и каким способом мы договаривались? Мы никогда и никак нее пересекались с Сурманом и ни с кем другим, никакие сделки по металлам никогда не обсуждал — ни с Сурманом, ни с похожим на Сурмана, — продолжал Арбузов.

— Абсолютно не понятно, как я, не имея никакого отношения к закупкам алюминия, не зная Сурмана, не общаясь с Мишелутовым, как лично так и по телефону и иным средствам связи, при отсутствии посредников между мною, Сурманом и Мишелутовым (что нашло свое подтверждение в ходе судебного разбирательства) договаривался с этими лицами об изготовлении каких-то заведомо подложных документов, — заявил Арбузов.

Он подчеркнул, что нет ни одного факта, доказывающего его участие в якобы занижении налогов.

— Очень хочу верить, что позиция главы государства, доведенная 21 февраля до председателя СК о том, что «Ни Господь, ни люди нас не простят, если мы накажем невиновного» найдет осознание у наделенных властными полномочиями чиновников. Надеюсь, приговор суда будет законным и справедливым.

На вопрос гособвинителя о том, осуществлял ли он фактическое руководство в компаниях СООО «Антонар» и СП «ВитарАвтомотив», Арбузов ответил, что в очередной раз интересуется, что значит эта формулировка.

— Я ставлю задачи предприятиям группы компаний (ранее он указал, что у него их около 20, «хотя ДФР насчитал гораздо больше»). Я даю указания на 1% из тех 100%, что выполняет директор моего предприятия. Я людям ставлю цели, а не даю указания.

Ранее представители компаний Арбузова, выступая в суде в качестве свидетелей, настаивали, что поставки металла были реальными, а внутренняя проверка поставщика алюминия, проведенная по поручению Арбузова, показала, что нюанс был по месту загрузки. Одни говорили, что грузились в Могилеве, другие — в Колодищах. Но документы все были с местом загрузки в Могилеве. Представители группы Fenox решили обратиться в правоохранительные органы на предмет проверки возможного занятия Сурмана незаконной предпринимательской деятельностью. Проверка проводилась, ДФР отказал в возбуждении дела.

В качестве свидетеля в суде по этому Виталий Арбузов уже выступал, подчеркивая, что с Сурманом не знаком и не считает, что по рассматриваемому эпизоду имело место преступление. При этом ущерб, выявленный при проверке, был погашен еще в 2016 году.

Свидетель подтвердил, что его компания покупала алюминиевые сплавы через Сурмана и компании «КБ-опт» и «КСКТОРГ», подчеркнув, что сделки носили исключительно законный характер. При этом он заявил, что конкретных поставщиков алюминия до возникновения в 2015 году претензий ДФР не знал и никаких первичных документов, о которых речь идет в обвинении, лично не подписывал.

«В ходе проверки от ДФР я узнал, что «КБ-опт» и «КСКТОРГ» якобы являются лжепредпринимательскими структурами, хотя по состоянию на 2012−2015 годы эти предприятия в реестре структур с повышенным коммерческим риском не значились», — заявил Арбузов. В 2015 году в возбуждении уголовного дела было отказано. Постановление об отказе в возбуждении отменили в январе 2018 года. «Не понимаю зачем — в 2016 году еще после проверки все якобы недоплаченные суммы налогов доплатили, чтобы не парализовать работу», — сказал Арбузов.

Как ранее сообщалось, в апреле 2017 года Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга КГК «выявил и пресек масштабную противоправную деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования».

В итоге прошлой весной его основные производственные предприятия оказались на грани закрытия.

Арбузов вышел на свободу под поручительство 12 мая 2018 года, проведя за решеткой более года. Как сообщал КГК, подконтрольные ему предприятия группы «незаконно сводили к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в ФСЗН», работники также получали зарплату «в конвертах».

По данным ДФР, сумма неуплат налогов достигает порядка 80 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены по ч. 1−4 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК, а также по частям 1 и 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК.

В заключении остается еще один сотрудник Fenox — Мишелутов.

Арбузов до задержания был № 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).