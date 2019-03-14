В Витебске задерживали активиста Бориса Хамайду 1 14.03.2019, 18:27

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Борис Хамайда

Он якобы «загромождал улицу».

В четверг 14 марта у 12-и часов возле "синего дома" в Витебске был задержан известный активист Борис Хамайда. В Железнодорожном РОВД на него составили административный протокол за "загромождение улицы" (ст. 21.14 КоАП). В милиции витебский оппозиционер пробыл более часа, сообщает "Витебская весна".

Позже Борис Хамайда рассказал, что в этот день, как всегда, стоял у дома по улице Ленина, 28 в Витебске, где распространял независимые издания. Милиционеры подошли примерно через 15 минут после того, как он пообщался с витебским журналистом - речь шла о 25-летие Конституции РБ.

"Они подошли и потребовали, чтобы я ушел из этого места. А когда отказался, сообщили, что нарушаю законодательство о массовых мероприятиях и что они меня задерживают", - рассказал Борис Хамайда.

Но в отделении милиции Хамайда узнал, что его обвиняют в нарушении правил благоустройства и содержания населенных пунктов - по ст. 21.14 КоАП. Якобы задержан за "загромождение своим имуществом улицы". Статья предусматривает наказание штрафом до 5 базовых величин. Борис Хамайда протокола не подписал.

"Рассказал, что на вопрос, почему же его все-таки задержали, сотрудник милиции, который составлял протокол, сказал с улыбкой: "Ну так завтра же День Конституции...".

Хамайда отметил, что до этого почти в течение года милиционеры не имели к нему никаких претензий.

Последний раз Бориса Хамайду задерживали в июне 2018 года, перед открытием "Славянского базара в Витебске".