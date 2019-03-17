Белорусы требуют объявить посла Бабича персоной нон грата 17.03.2019, 8:39

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Михаил Бабич

Граждане нашей страны возмущены поведением спецпредставителя Путина.

На сайте petitions.by появился текст петиции с требованием объявить посла России в Беларуси Михаила Бабича персоной нон грата:

«Учитывая командный тон посла России Бабича М.В, не понимающего разницы между федеральным округом Российской Федерации и независимым государством Республикой Беларусь, просим, в соответствии со ст.9 и ст.43 Венской конвенции от 18.04.1961 «О дипломатических сношениях» объявить посла Российской Федерации Бабича Михаила Викторовича persona non grata».

Учреждения, в которые планируется направить обращение: Министерство иностранных дел Республики Беларусь.

Напомним, 14 марта посол России в Беларуси Михаил Бабич в своем интервью РИА «Новости» призвал интенсифицировать формирование «союзного государства». В ответ официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз обнародовал комментарий, сравнив Бабича с «подающим надежды бухгалтером».