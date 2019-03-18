Валерий Карбалевич: Путин лично инструктировал Бабича 13 18.03.2019, 9:30

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Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Почему молчит Лукашенко и лишится ли Беларусь российских субсидий?

В последние дни российская и белорусская стороны обменялись нелицеприятными словами по поводу двусторонних отношений. Высказывания Бабича вызвали волну возмущений в Беларуси, а реакция белорусского внешнеполитического ведомства – в российском информационном пространстве.

— Белорусский МИД сообщил, что продолжение реакции официальной белорусской стороны еще последует, — говорит в интервью «Завтра твоей страны» политолог Валерий Карбалевич.

— Как следует расценивать поведение Бабича, вызвавшее такую реакцию?

— Посол не должен прибегать к такой риторике. Фактически Бабич полемизировал с Лукашенко и оценивал рассуждения белорусского правителя как странные, нелепые, анекдотические. Но послы так не разговаривают.

Когда Путин подписывал указ о назначении Бабича послом в Беларуси, российский президент лично принял Бабича, что бывает нечасто. Путин лично его инструктировал и даже придал ему статус своего спецпредставителя, разрешив напрямую обращаться к себе, минуя всех посредников, в том числе и МИД, которому формально подчинен Бабич. Миссия Бабича заключена в том, чтобы поставить Беларусь на то место, которое она должна занимать в белорусско-российском «союзе» в полном соответствии со своим политическим весом. Это демонстрация того, что «хвост больше не должен вертеть собакой». Так и ведет себя посол в стране, которую его государство считает сателлитом. Через высказывания Бабича мы видим изменения официальной линии России в отношении Беларуси.

— Реакция белорусского МИД на слова Бабича не заставила себя долго ждать. Мог ли пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сделать такое резкое заявление без ведома руководства?

— Не знаю, на каком уровне, но это, безусловно, согласовывалось. Такие вещи в адрес России не мог озвучивать просто пресс-секретарь МИД. Так что полемика будет продолжаться, вероятно, и еще на более высоком уровне.

— Радикализуется ли позиция белорусского правителя в отношении Кремля после таких выпадов в свой адрес со стороны российского посла?

— Тут вопрос не в радикализации позиции официального Минска. Из интервью Бабича следует, что и вопрос цены на газ на следующий год, и вопрос российских кредитов, и проблема беспрепятственного доступа белорусских товаров на рынок России Москва увязывает со строительством союзного государства.

В заявлении российского премьера Дмитрия Медведева накануне Нового года в Бресте говорилось только о налоговом маневре. Сейчас же речь идет обо всех остальных субсидиях. И это я бы уже назвал ультиматумом Бабича. Это важнее тех оскорблений, которыми сейчас обмениваются стороны.

— Что будет дальше?

— С трудом верится, что белорусская сторона согласится на реальную интеграцию по модели «союзного государства». А если Россия убирает все субсидии, то в чем тогда смысл самого существования союза Беларуси и России, который во многом зиждился на российской экономической помощи. Если эта помощь отменяется, то подвисает вся система договоренностей между Беларусью и Россией, вся многолетняя политика интеграции.

Перед белорусским правителем встает вопрос, как выжить без российской экономической помощи, которая составляет значительную часть существования Беларуси. Сразу возникает много следствий, другое дело, что за угрозами необязательно последует их выполнение. Важно, насколько решительно в этом вопросе настроена Москва. А у официального Минска большого выбора и нет.