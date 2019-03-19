«За декабрь в марте»: На Витебщине люди месяцами сидят без зарплат 19.03.2019, 16:56

Фото: charter97.org

Предприятия не выплачивают работникам деньги, а люди вынуждены выживать без денег по несколько месяцев.

Работникам унитарного предприятия "Голубичи" и КУСХП "Яблонька" на Глубоччине до сих пор не выплатили зарплату за ноябрь и декабрь прошло года. Об этом в «Фейсбуке» сообщил местный житель Кастусь Шиталь. По его словам, люди, которые месяцами сидят без зарплат, боятся жаловаться на руководство, потому что опасаются мести.

Еврорадио выяснило, когда люди получат свои зарплаты и как выживают без денег по несколько месяцев.

Зарплата невысокая, но и её не выдают

На предприятии "Голубичи" производят мясную и молочную продукцию. Раньше "Голубичи" являлись филиалом "Глубокского мясокомбината". В Глубоком сообщили, что бывшие филиалы теперь самостоятельные предприятия.

В бухгалтерии УП "Голубичи" рассказали, что за ноябрь зарплаты уже выплатили, а за декабрь обещают отдать сегодня, 19 марта.

"За ноябрь выплатили полностью, сегодня будет закрыт декабрь, — ответили на предприятии. — У нас целый комплекс проблем: снижение производства, допущенные просчёты. На сегодняшний день на предприятии недостаток оборотных средств. Договором предусмотрено, что до 30% зарплаты выдавать продуктами через магазин или своей продукцией. Зарплаты невысокие, около 370 рублей".

"Живём на зарплату мужа"

В хозяйстве "Яблонька" ситуация аналогичная. Предприятие занимается животноводством. Зарплаты здесь задержали с конца прошлого года. Сегодня, 19 марта, людям тоже выплатили деньги за декабрь.

"Через месяц обещают за январь выплатить, — рассказали в экономическом отделе. — На 1 апреля у нас не должно быть задолженностей. По четыреста рублей зарабатываем. У меня муж не в хозяйстве работает, поэтому мы на его зарплату живём. Если двое в хозяйстве, то даже не знаю, как живут".

Как сообщили в Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда, сегодня в стране насчитывается 192 предприятия, которые нарушили сроки или порядок выплаты зарплат. 84 из них — в Витебской области.