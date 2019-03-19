Трамп: США еще не вводили самые жесткие санкции против Мадуро 1 19.03.2019, 22:26

Дональд Трамп

Трамп заявил, что США введут намного более жесткие санкции, если это потребуется.

Соединенные Штаты Америки еще не приступали к применению самых жестких санкций в отношении Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Розовом саду Белого дома, сообщает rbc.ua со ссылкой на CNN.

По словам Трампа, введение "жестких санкций" сейчас в правительстве США рассматривается.

"Мы на самом деле пока не вводили действительно жестких санкций. Мы можем ввести жесткие санкции, и все варианты рассматриваются, так что мы можем это сделать. Я бы сказал, что мы вводили санкции средней жесткости. Но мы можем ввести намного более жесткие, если это потребуется", - добавил американский лидер.

Сегодня США ввели санкции против Венесуэлы, а именно против венесуэльской горнодобывающей корпорации и ее главы. При этом США исключили из санкционных списков по Венесуэле 12 физлиц, причины пока не указываются.

До этого США ввели санкции в отношении российского банка, который помогал правительству Николаса Мадуро в Венесуэле. Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа в Венесуэле Эллиот Абрамс предупреждал, что США могут расширить санкции в отношении банков Венесуэлы, которые поддерживают диктатора Николаса Мадуро.