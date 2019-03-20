Кредитный бум в Беларуси сбавил обороты Владимир Тарасов, «Белрынок»

20.03.2019, 11:20

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Ставки по уже взятым кредитам продолжают расти.

Жители Беларуси в текущем году стали не только больше копить валюту, но и меньше брать кредитов на потребительские цели, в связи с чем бум, наблюдавшийся в данной сфере кредитования в прошлом году, замедляется, хотя он еще имеет значительный потенциал для роста.

По данным Национального банка РБ, задолженность физических лиц по потребительским кредитам в белорусских рублях в январе текущего года выросла примерно в 2 раза меньше, чем в январе 2018 года, то есть на 1,3% (56,4 млн. рублей), и достигла 4,44 млрд. рублей. По сравнению с декабрем 2019 года прирост также оказался примерно в 2 раза меньше. Похоже, что жители Беларуси стремятся отказаться от покупок в кредит, возможно из-за возросших ставок.

Ставки по кредитам продолжают расти

Увеличение ставок в текущем году довольно велико. Если в декабре 2018 года средняя ставка по новым рублевым кредитам физическим лицам на срок до 1 года составляла 8,69% годовых, то в январе она равнялась уже 9,13% годовых, а в феврале – 9,57%.

Кредитование недвижимости, правда, держится: задолженность по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях, в январе выросла на 77,2 млн. рублей (1,1%) – до 7,25 млрд. рублей, то есть примерно, как и год назад. Но основную массу данных кредитов банки выдают в рамках льготной программ субсидирования для очередников, то есть они не имеют отношения к рынку.

При этом рост ставок по кредитам на срок свыше одного года, большую часть которых составляют кредиты на недвижимость, тоже оказался довольно высоким. В феврале 2019 года средняя ставка по новым кредитам подобного типа составила 11,58% годовых против 10,13% в декабре 2018 года.

Кроме роста ставок, сдерживающее влияние на увеличение объемов кредитования оказал, возможно, рост доходов населения, что снизило потребность в заимствованиях. Реальные располагаемые доходы населения в январе 2019 года оказались на 7,2% больше, чем год назад. При этом доходы в большей степени увеличились у низкооплачиваемой части населения.

Совсем плохо дела в январе шли в сфере корпоративного кредитования. Задолженность по кредитам коммерческих государственных предприятий в белорусских рублях увеличилась на 30,2 млн. рублей, но у частных предприятий она снизилась на 61,1 млн. рублей. Аналогичная задолженность в иностранной валюте в январе соответственно для указанных групп предприятий выросла на 77,8 млн. долларов и снизилась на 80,8 млн. долларов. Впрочем, это сезонное сокращение.

Меньше кредитов – меньше прибыль

Если данная тенденция продолжиться, то некоторым белорусским банкам грозит сокращение прибыли. Дело в том, что рост потребительского и ипотечного кредитования в 2018 году позволил им компенсировать стагнацию сектора корпоративного сектора заимствований. В текущем году ситуация с кредитами предприятиям может оказаться еще хуже, в силу того, что правительство и Нацбанк пока намерены придерживаться жесткой политики в отношении кредитования государственных предприятий. Шансов на то, что им удастся это осуществить, мало, но попытаться они могут. Скорее всего, эта история закончится тем, что президент поручит им либо увеличить объемы кредитования, либо найти деньги для предприятий другим путем.

Но такой момент еще не настал. А плохие кредиты уже сейчас стремительно растут, а рост прибыли банков замедляется. Так, по данным Нацбанка, в январе 2019 года чистая прибыль белорусских коммерческих банков (без учета Банка развития) составила 67,3 млн. рублей против 61,1 млн. рублей в январе 2018 года. А величина необслуживаемых активов выросла до 3,21 млрд. рублей с 2,79 млрд. рублей на начало года.

Несмотря на снижение темпов роста кредитования населения, они остаются довольно высокими, и находятся примерно на уровне российских. Там задолженность по ипотечным кредитам за первый месяц текущего года выросла на 1% и достигла 6,64 трлн. российских рублей. Необеспеченные потребительские ссуды приросли на 1,4% – до 7,49 трлн. российских рублей. В то же время, задолженность по автокредитам в январе снизилась на 0,6% и составила 812 млрд. российских рублей.

Но масштаб кредитования в РФ, конечно, другой. В долларовом выражении ипотечные кредиты там достигли примерно 100 млрд. долларов против 3,5 млрд. долларов в Беларуси. А объем потребительских кредитов в РФ превышает белорусский примерно в 60 раз. Если сделать поправку на разницу в численности населения, то окажется, что уровень кредитной нагрузки на одного человека в РФ выше, чем в РБ, примерно в 2 и 4 раза выше по ипотеке и потребительским кредитам соответственно. Так что белорусскому рынку есть куда расти.

Конечно, значительный объем кредитов населению в России приводит к росту рисков возникновения нестабильности в банковской системе, чего опасаются в Банке России. Но зато сами российские банки имеют возможность развиваться в условиях существования проблем на рынке корпоративного кредитования, связанных с медленными темпами развития экономики страны.

Так, прибыль российских банков по итогам января-февраля 2019 года составила 445 млрд. рублей против 178 млрд. рублей за аналогичный период 2018 года. Рентабельность их капитала в январе достигла 15,7%. Для сравнения: рентабельность капитала белорусских коммерческих банков в январе составляла 10,7%.

Так что Банк России вряд ли случайно держит свою ключевую ставку на высоком уровне, тем самым он не только и не столько сдерживает инфляцию, сколько обеспечивает коммерческим банкам высокую прибыль за счет кредитования по высоким ставкам. Правда, в ЦБ об этом не говорят, но объективно так получается. Впрочем, было бы странно, если бы центральный банк страны вдруг действовал бы не в интересах банков.

Национальный банк также сохраняет ставку рефинансирования на довольно высоком уровне, но так как кредитная задолженность населения белорусским банкам намного ниже, чем в России, значение кредитования населения для банковской системы РБ намного ниже. Тем не менее, розничные операции давали шанс банкам для развития в условиях стагнации корпоративного кредитования. В связи с замедлением темпов прироста розницы, эти возможности сокращаются, но потенциал развития данного сектора, судя по сопоставлению его с российским, является довольно высоким.

Владимир Тарасов, «Белрынок»