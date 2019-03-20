Будущее без диктаторов 5 Леонид Невзлин

20.03.2019, 14:31

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Леонид Невзлин

Факт отказа Назарбаева от поста – важный симптом для всего постсоветского пространства.

Скоро закончится первое двадцатилетие XXI века. И уже очевидно: будущее без диктаторов, авторитарных властителей, мафиози у власти – уже близко. Другой мир, другие технологии, другие времена и – другие люди. Последнее – главное. Два очень важных события марта. Абде́ль Ази́з Бутефли́ка, 82 года, у власти 30 лет. Передумал идти на пятый президентский срок на фоне массовых протестов в стране. Нурсултан Назарбаев, 78 лет, у власти 30 лет. Добровольно объявил об отставке с поста президента. Два властителя, два пути, которых почти не избежать другим, следующим, цепляющимся за власть, привилегии, доходы. Есть, правда, третий, тоже типичный. Дряхлеющий старец, впадающий в маразм, взлезающий на мавзолей принимать парад. Но – мавзолеи – такое же прошлое, как авторитарные старцы. Надеюсь.

Назарбаев уже войдет в историю. Как всякий правитель, добровольно отказавшийся от власти, сумевший не забыть про интересы страны на фоне собственных желаний. Да, он будет во главе Совета Безопасности, который получил большие полномочия. Однако сам факт отказа Назарбаева от поста президента – важный симптом для всего постсоветского пространства. Уступить дорогу – на это нужны силы. Не все так просто в Казахстане. Всего за месяц до того, как уйти в отставку Назарбаев обращался к нации. Из его обращения, опубликованного на сайте президента 21 февраля:

«Полная реализация Пяти институциональных реформ должна была привести к кардинальному увеличению доли малого и среднего бизнеса и снижению участия государства в экономике, «расчистке» банков, повышению доверия к судам и правоохранительной системе. Во многих секторах экономики, несмотря на принятие множества законов, решений Правительства, положительные изменения так и не произошли. Рост ВВП в основном обеспечивается за счет сырьевых ресурсов. Правительству совместно с Национальным банком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.

Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретные результаты по многим важным направлениям отсутствуют. Создается недостаточное количество продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не превратился в драйвер роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров.

Приняты все необходимые государственные программы, в том числе, индустриальная, социальная, а также развития инфраструктуры, здравоохранения и образования. Выделены необходимые ресурсы для их осуществления.

Вместе с тем, системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Растет доля расходов на продукты питания в бюджете семей. В результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью.

Все это усугубляется неумением членов Правительства, министров, акимов, работать с населением, выслушивать проблемы людей, разъяснять им проводимую работу и политику. В этих условиях я, как Президент и Гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что Правительство должно уйти в отставку».

Все выше перечисленное можно сказать и про Россию. Но что скажет Путин, которому 66 лет и который 19 лет находится у власти? Будет ждать массовых протестов населения? Искать лазейки в новый президентский срок? Кооперироваться еще с одним старцем – Александром Лукашенко, которому 64 года и который почти 25 лет правит Беларусью? Тащить обе страны в общее прошлое в угоду собственным амбициям и мафиозным кланам.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»