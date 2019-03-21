Экс-министр финансов Беларуси трудоустроился в постком «союзного государства» 7 21.03.2019, 20:24

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ВЛАДИМИР АМАРИН

ФОТО: BELTA.BY

Владимир Амарин покинул пост министра финансов в августе 2018 года.

Экс-министр финансов Беларуси Владимир Амарин с недавних пор является заместителем Государственного секретаря — членом постоянного комитета «cоюзного государства». Информация об этом размещена на сайте посткома.

Владимир Амарин покинул пост министра финансов в августе 2018 года, вскоре после смены руководства правительства. Он более 30 лет проработал в финансовой системе БССР и суверенной Беларуси на различных должностях.

Касаясь назначения Максима Ермоловича новым министром финансов, Александр Лукашенко заметил, что Владимир Амарин является хорошим специалистом, напоминает tut.by.

«Мы виноваты сами, что, не разобравшись, бросили его в это пекло, учитывая его отдельные черты характера. Он слишком спокойный человек для этой должности, но он хороший специалист. И он пропасть не должен. Ни в коем случае нельзя загубить такого специалиста», — подчеркнул диктатор.

Амарин и не пропал. Нашлась работа в Москве.

Кстати, в постоянном комитете «cоюзного государства» трудоустроились многие белорусские деятели. Руководителем секретариата председателя Высшего госсовета СГ является бывший министр культуры Владимир Матвейчук. Помощником Государственного секретаря СГ Григория Рапоты стал экс-министр спорта и туризма Беларуси Евгений Ворсин. Департамент экономики и отраслевых программ возглавляет Елена Гулевич, бывший заместитель председателя Белтелерадиокомпании. Замначальника департамента финансов и бюджетной политики является Александр Керножицкий, который много лет был начальником главного финансового управления Мингорисполкома.