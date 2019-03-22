Политолог: Тимошенко может снять свою кандидатуру в пользу Зеленского 1 22.03.2019, 19:24

Юлия Тимошенко

Пока Тимошенко и Порошенко сражаются за второе место, лидером по рейтингам остается Зеленский.

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко может поддержать кандидата в президенты Украины, актера Владимира Зеленского еще в первом туре для победы демократических сил, заявил в своем Facebook политолог Кирилл Сазонов, передает gordonua.com.

"Кстати, интересный тестовый вариант. Юлия Тимошенко со всех бордов, из телевизора, радио и ютуба доказывает, что стране нужны перемены. Что для нее самое главное – не личная власть, а устранение [президента Петра] Порошенко от власти. Я, честно говоря, не очень в это верю, но допустим. Допустим, что Тимошенко власть совершенно не нужна, а ей действительно "болит за Украину при Порошенко-президенте". Поверим на секунду? Ок, есть отличное решение. Пока Тимошенко и Порошенко сражаются за втрое место, лидером по рейтингам остается Зеленский. Юлия Владимировна может снять свою кандидатуру в его пользу. Это, как ни крути, прибавит ему избирателей и значительно увеличит шансы на победу. Так как, рискнет Юлия Владимировна пойти на этот шаг до первого тура, а не после пролета (вполне возможного) мимо второго? Только без условий и обещаний кадровых квот. Просто ради перемен, про которые она рассказывает? Тогда я поверю. Ваши ставки, шановне панство?" – написал Сазонов.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. 8 марта Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты.

Согласно данным совместного опроса группы SOCIS и Института стратегических исследований и прогнозов "Янус", проведенного с 9-го по 14 марта 2019 года, Зеленский получил наибольшую поддержку среди тех, кто собирается принять участие в голосовании – 20,5%. Порошенко набрал бы 13,3% голосов, за Тимошенко готовы проголосовать 9,5% респондентов.