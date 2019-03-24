Жители Иркутска вышли на массовый митинг в защиту озера Байкал 1 24.03.2019, 18:29

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ОЗЕРО БАЙКАЛ

ФОТО: HISTORI.RUSIN.ORG.UA

Одиночные пикеты и флешмобы в защиту Байкала запланированы еще более чем в 40 городах России.

В центре Иркутска в воскресенье, 24 марта, прошел массовый митинг в защиту озера Байкал, организованный гражданским движением "Спаси Байкал" и общественной организацией "Экозащита 365", пишет «Немецкая волна».

По данным полиции, в согласованном с властями протестном мероприятии участвовали около тысячи человек, по данным организаторов митинга - около 3 тысяч.

Участники акции подписали обращение к президенту России Путину с предложениями по охране Байкала, среди которых - запрет на строительство на берегу озера инвестором из Китая завода по розливу питьевой воды.

В обращении также перечисляются различные экологические проблемы Байкала: последствия массового туризма, мусор, сброс неочищенных промышленных и бытовых отходов, вырубка лесов, утечка токсичных веществ с целлюлозно-бумажного комбината, сообщил глава "Экозащиты 365" Денис Букалов.

Он отметил, что среди предложений по охране Байкала - создание общественного совета при президенте по вопросам природопользования в Центральной экологической зоне Байкала, проведение оценки допустимого воздействия на водный режим Байкала, строительство очистных сооружений и мощностей по переработке мусора, обеспечение публичного обсуждения поправок в законодательство, связанных с охраной Байкала, а также обнародование отчетов Минприроды России о фактически проделанной работе по защите Байкала с 2012 года.

По словам Букалова, сбор подписей под обращением, организованный во время митинга, еще не завершен: многие участники взяли бланки с собой, чтобы собрать подписи среди знакомых и коллег по работе. Сбор подписей планируется завершить в течение недели.

Денис Букалов сообщил, что аналогичные митинги, а также одиночные пикеты и флешмобы в защиту Байкала запланированы 24 марта еще более чем в 40 городах России.

Судебное заседание по заводу питьевой воды на Байкале пройдет 26 марта

В середине марта суд в Иркутске приостановил строительство завода по розливу питьевой воды на берегу Байкала, поскольку прокуратура нашла нарушения при строительстве данного объекта. Следующее судебное заседание назначено на 26 марта. По данным инвестора, первая очередь завода должна быть введена в строй в конце текущего ода, а в следующие два года он выйдет на проектную мощность - почти 155 тыс. кубометров питьевой воды в год.

Ранее местные жители провели несколько акций протеста против строительства завода на берегу Байкала. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился проверить проект на соответствие экологическим стандартам. Свет по правам человека при президенте РФ со ссылкой на ученых сообщил, что строительство данного объекта может создать угрозу для живущих вокруг озера редких животных.