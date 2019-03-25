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Хуан Гуаидо: Пришло время начать операцию «Свобода»

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  • 25.03.2019, 8:58
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ФОТО: REUTERS

Политик призвал венесуэльцев положить конец узурпации власти в стране.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо в воскресенье призвал жителей страны приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к свержению диктатуры в Венесуэле. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Пришло время подготовиться к проведению операции «Свобода» и оказать максимальное давление [на власть] для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы», — написал он.

Президент Венесуэлы добавил, что для проведения операции по всей стране создаются «Комитеты помощи свободе». «Им будет поручено пропагандировать <…> действия с целью прекращение узурпации в каждом районе, секторе, профсоюзе, образовательном учреждении, государственном органе», — пояснил он.

23 января Гуаидо был назначен легитимным парламентом исполняющим обязанности президента. В тот же день главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.


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