Гуайдо: Присутствие военных РФ в Венесуэле нарушает конституцию 3 26.03.2019, 22:50

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ФОТО: AFP

Хуан Гуайдо заявил, что режим Мадуро уже не доверяет своим вооруженным силам.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Tenemos Noticias.

Во время выступления в Национальной ассамблее Венесуэлы, Гуайдо, говоря о военных Российской Федерации, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".

"Похоже, что (в правительстве Николаса Мадуро) они не доверяют своим вооруженным силам, потому что они их импортируют (...). Они снова нарушают Конституцию", - заявил Гуайдо во время своего выступления.

Напомним, 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прилетели два самолета Министерства обороны Российской Федерации с группой военнослужащих или бойцов частных военных компаний.

Позже представитель правительства диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро подтвердил о прибытие в страну самолетов с российскими военнослужащими. По словам представителя, российские военные прибыли в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".