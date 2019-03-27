Белорусские зарплаты «обессилели» 6 27.03.2019, 9:32

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Фото: tut.by

Падение доходов неизбежно.

Средняя зарплата белорусов с начала года снижается второй месяц подряд и в феврале опустилась ниже, чем в последние месяцы прошлого года.

Почему зарплаты снижаются, вопреки ожиданиям властей, и чего дальше ждать работникам, пишет «Завтра твоей страны».

Зарплата сдувается

Если зарплата «растет», а производительность труда — нет, значит, доходы населения повышают искусственно. Что и происходило в Беларуси в последние два года, поясняет экономист Леонид Злотников.

— Но если количество материальных благ, которые потребляет население, увеличилось на 3%, а денег на руках стало больше на 18%, то эти деньги повышают спрос сверх того, что может дать экономика, — подчеркивает эксперт.

В начале 2019 года без искусственной подпитки зарплаты естественным путем стали снижаться, отмечает эксперт.

Найти новые источники для накачки зарплат очень сложно

Леонид Злотников признает, что повышенный спрос, соответственно, более высокие зарплаты можно было бы обеспечить, взяв в долг на «проедание» 1-2 миллиарда долларов. Как Беларусь уже поступала не раз. В итоге долги с 2006 года выросли почти до 40 миллиардов долларов. Но кредитов стране больше не дают.

Помогли бы и российские субсидии, которые раньше достигали примерно 5 миллиардов долларов в год и увеличивали потребление населения. И они будут снижаться. Значит, традиционные источники вливания средств в экономику исчерпаны.

При этом нет никаких технологических, инвестиционных или финансовых оснований считать, что в Беларуси может происходить естественный рост зарплаты. Инвестиции с начала года снижаются, новых технологий и предприятий не появляется, нового капитала не поступает. Поэтому неоткуда взяться и более высокой производительности труда, без которой не бывает естественного роста зарплат.

Снижение зарплат не так страшно, как их искусственное повышение

В 2018 году реальные доходы выросли на 7,5%, а производительность труда – меньше чем на 1%.

Если власти в этом году попытаются искусственно повышать зарплаты, ситуация снова может закончиться плачевно: повышение цен, давление на рубль и удар по отечественным производителям.