Житель Глубокого: Повлиять на власти может только забастовка 27.03.2019, 12:08

Фото: charter97.org

На Витебщине люди месяцами сидят без зарплат.

На предприятии «Голубичи» Глубокского района по 2-3 месяца задерживают зарплату. Люди выживают как могут, но боятся открыто выражать возмущение, передает «Белсат».

Работаем без зарплаты, жалуются работники унитарного предприятия «Голубичи», которое считается крупнейшим в Глубокском районе производителям мяса и молока. Но громко выражать возмущение люди опасаются, потому что боятся потерять работу.

Работники ОАО «Голубичи»:

«Боимся говорить... Как будто вы не знаете. Чего спрашиваете? Не платят, конечно!»

«Ну, не платят, говорят. Я в колхозе не работаю. Говорят, уже три месяца не платят ».

«Не платят... У вас разрешение на съемку есть?»

Руководитель сельхозпредприятия «Голубичи» Игорь Войтехович признает, что задержки с зарплатой случаются:

«Зарплата есть. Кто хочет заработать, тот зарабатывает. И зарплата выплачивается. Бывают задержки. Но как работаем, так и зарабатываем».

Для ликвидации задолженности бухгалтерия предприятия позволила работникам в местном магазине брать товары на 30 рублей - в счет неуплаченного заработка. Кто-то выживает за счет приусадебного хозяйства, кто-то - благодаря пенсиям родителей. Раньше люди могли заработать в соседнем Подсвилье, расположенном в километре-двух от Галубичав. Но теперь и там проблемы с работой.

«Рабочих мест у нас нет. Сейчас такая же картина с винзаводом. Также распродается», - говорит житель Подсвилья Марьян Мисевич.

Местный блогер Кастусь Шиталь написал об этой ситуации в администрацию Лукашенко, так как сами люди защищать свои права боятся:

«Люди боятся потерять даже ту работу, которая есть. Господствует у людей такое убеждение, что руководство им будет мстить, если они куда-то будут обращаться».

Он также предлагает меры для кардинального решения проблемы:

«Нужны реформы, нужное раскрепощение, расширение хозяйственной инициативы, привлечение частных, а может и иностранных инвестиций в сельское хозяйство».

Активист считает, что повлиять на власти могла бы только забастовка.