Ирина Красовская: Надеюсь, в ближайшее время будем жить в свободной Беларуси 1 27.03.2019, 14:28

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Ирина Красовская

Лидер гражданской инициативы “Мы помним” награждена медалью Белорусской Народной Республики.

Выступая на церемонии вручения премии в Вашингтоне, вдова похищенного в Беларуси бизнесмена и общественного деятеля Ирина Красовская заявила:

- Для меня большая честь получить эту медаль. Я сталa борцом за свободу не намеренно и знаю точный день, когда это случилось: 16 сентября 1999 года. Я начала бороться за своего мужа, за свою семью, за себя – и затем поняла, что ничего не изменится, пока у нас не будет свободной и демократической Беларуси, поэтому я начала бороться за Беларусь.

Эта медаль не только для меня. Это награда всем людям, которые были и есть со мной все эти годы.

– Это медаль тем, кто погиб, пытаясь создать новую Беларусь – Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского, Юрия Захаренко.

– Это медаль для моей семьи, которая для меня всегда лучшая поддержка.

– Это также для Светланы Завадской, Ольги Завадской, Татьяны Климовой, Людмилы Карпенко, с которыми мы постучались во все возможные двери в мире, пытаясь найти правду и справедливость.

– Это для моих друзей в “Хартии-97”.

– Это для Белорусского свободного театра.

– Это для всех наших сторонников внутри и за пределами Беларуси.

– Это для всех моих друзей здесь, в США, которые сделали возможным получение мной этой медали.

– И, конечно, это для Брюса Джексона, который был со мной все эти годы (что нелегко).

Эта медаль была для меня неожиданностью, но я очень рада ее получить. При этом, я чувствую себя обязанной сделать ещё больше для демократии в Беларуси. Я уверена, что однажды мы будем жить в свободной и демократической Беларуси. Надеюсь, это произойдёт в ближайшее время.