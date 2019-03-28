«Наши зарплаты превратились в толстый слой икры на чиновничьих бутербродах» 4 28.03.2019, 8:52

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Как выживают белорусы в регионах?

Витебская область - лидер по задолженностям перед своими на госпредприятиях. Люди месяцами сидят без денег. Один из последних примеров - предприятие «Голубичи» Глубокского района. Люди уже два месяца работают «за спасибо».

Большие проблемы и у жителей Витебска, который когда-то являлся крупным промышленным центром Беларуси.

Сайт Сharter97.org решил узнать о ситуации из первых уст и обратился за комментарием к местным экспертам. На вопросы cайта ответили координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» из Витебска Татьяна Северинец и витебский правозащитник Леонид Светик.

Татьяна Северинец: Наши зарплаты превратились в толстый слой икры на чиновничьих бутербродах

Координатор БХД Татьяна Северинец считает, что ситуация в регионе настолько критическая, что ее не могут скрывать даже власти:

«Думаю, что если Лукашенко пришлось реагировать, не замалчивать, a делать выговор губернатору Витебской области, то ситуация действительно удручающая. Еще один пример: СК задерживает все руководство инструментального завода в Орше за то, что оно присваивало себе средства, а работники сидели в долгах. Видите, наши зарплаты превратились в толстый слой икры на чиновничьих бутербродах».

Общественная активистка рассказала истории обычных витебчан, которые помогают понять ситуацию в области:

«Не так давно я разговаривала с почтальоном. Типичный случай: если есть опыт работы и стаж - можно заработать какие-то деньги. Если приходит новый человек - он и $100 не будет получать. Кроме того, еще большое количество различных подводных камней. Чтобы получить эти деньги нужно выполнять различные планы и сложные предписания.

Разговаривала с женщиной, которая работает на обувной фабрике «Красный октябрь». Та же самая история. Условия работы - никакие, очень жесткие. Либо душно, либо мороз такой, что невозможно усидеть на месте. Работники предприятия болеют артритом, имеют различные проблемы с позвоночником. Мало того, что перед ними стоит план, который нужно выполнять, работая не поднимая головы, так еще и эта продукция не имеет никакого спроса. Она никакая, нет ничего нового, оборудование устаревшее, но все идет на склад».

Татьяна Северинец призывает не верить официальной статистике по средней заработной плате и называет реальные цифры по зарплатам в Витебской области:

«500 долларов, которые нам постоянно рисуют - мифическая цифра. Ими даже и не пахнет. Реальность - это $150-200. Кроме того, хочу сказать, чтобы человек нормально работал - ему нужен не только приличный заработок, но и хорошие условия труда. Вот тогда они будут работать c охотой и самоотдачей, а не рвать спину, стиснув зубы.

Я вижу, как люди работают у нас на деревообрабатывающем предприятии. Там просто кошмар. И это все после того, как у нас провели «модернизацию», «оптимизацию» и очередную «зацию». Там просто рабские условия труда».

Активистка не скрывает своего недовольства чиновниками, которые и стали причиной тяжелой ситуации в регионе:

«Знаете, когда мы приходим к каким-то чиновникам, то я им открыто говорю: вы все двоечники, вы должны уйти. Приведу пример - открылась в городе новая поликлиника, так они на ее открытие согнали людей из другой поликлиники. Это же какой-то театр абсурда».

Татьяна Северинец уверяет, что ситуация, в которой оказалась Витебская область - не уникальная. В подобном положении находятся и остальные области:

«Моя сестра живет в Брестской области, так у нее точно такая ситуация. Что касается медицины - тоже самое, заработки - идентичные. Люди спасаются только тем, что у каждого есть свой огород и подсобное хозяйство. В Брестской области очень хорошая земля. Там палку в землю воткнешь - вырастет слива, вишня, еще что-нибудь.

Люди переходят на подножный корм. Кто-то клубнику выращивает на продажу, кто-то картофель. Знаю, что сейчас уже арбузы и дыни начали садить на дачах. Моя сестра, пенсия которой составляет $150, только дачей и живет. Некоторые люди едут на заработки к фермерам. Это тяжелый труд.».

Общественная активистка рассказала, что жители Витебской области находят спасение в трудовой миграции:

«Едут даже в те страны, которые раньше не были популярными. Латвия, к примеру. У нас в городе есть консульство этой страны, так люди каждый день стоят в очередях для получения виз.

В деревнях остались одни женщины, так как мужчины выехали в Россию, страны Балтии, Польшу. Уезжают даже те, у кого, казалось бы, жизнь обустроена. Ведь люди ищут не только место, где будут лучше платить. Люди ощущают потребность в свободе, в качестве жизни. Знаете, часто я задаюсь вопросом: жили ли мы хоть один день за эти последние 25 лет или только выживали?

Очень многие бросают свои семьи и уезжают за границу, ставят крест на личной жизни. Это также большая проблема, о которой принято молчать. Когда я встречаю своих бывших учеников, знакомых, то только и слышу о том, что нужно быстрее уезжать из страны и искать cебя за границей».

Татьяна Северинец считает, что власти никак не реагируют на проблемы простых белорусов. А публичные разносы Лукашенко - не более чем дешевый пиар:

«Это обычная предвыборная картинка. На какой канал не переключи - слышишь сипатый голос и видишь плешивую голову. Я бы не сказала, что Лукашенко абсолютный дурак. Он просто чувствует, что ему и его семейке несдобровать. Вот по этой причине Лукашенко и пытается заработать предвыборные баллы».

Общественная активистка обращает внимание на то, что власть в регионах не просто стала непопулярной, а ее открыто ненавидят:

«Это не то, что Лукашенко ненавидят каждый второй или каждый третий. К властям плохо относятся абсолютно все. Но пока что воюют все по кухням. Могут в личных разговорах высказывать свое недовольство. И чиновники напуганы такими настроениями. Берут от людей расписки, что никто не будет ходить на акции протеста. Но знаете, когда происходит лесной пожар, то никто не знает, с какой стороны полетела спичка. А недовольство у людей накапливается», - подытожила координатор БХД Татьяна Северинец.

Леонид Светик: Работы в Витебске нет никакой.

Правозащитник Леонид Светик рассказал о крупных предприятий в Витебске, который в свое время являлся большим промышленным центром:

«Часть предприятий, которые назывались градообразующими, сегодня обанкротилась, а другая часть перешла на неполную занятость и перепрофилировалась. К примеру, на заводе, который раньше производил телевизоры, сегодня действует предприятие, которое занимается производством оборудования для ресторанов и пунктов общественного питания. Таким образом предприятия пытаются оставаться на плаву.

Станкостроение, к примеру, также работает далеко не на полную мощность. Иногда задаешься вопросом: куда утром люди едут на работу. Ведь ее просто нет. По-большому счету, в городе держится только обувная промышленность. Но они, опять же, работают не в полную мощность».

Правозащитник также опровергает статистику Белстата, который рассказывает о средней зарплате в $500:

«Предлагаемая зарплата - около $250. Кроме того, такие заработные платы предлагаются крайне редко. Если сказать коротко - работы в Витебске нет никакой. Идти работать на те вакансии, которые существуют, просто нецелесообразно. Человек тратит время и усилия, но не получает никакой отдачи».

Леонид Светик также обращает внимание на трудовую миграцию в регионе. Правозащитник отмечает, что среди белорусов набирают популярность страны ЕС:

«Около 70 процентов трудовых мигрантов выезжают на заработки в Россию. Раньше таких людей было намного больше. Остальные 30% едут в страны ЕC. В ту же Польшу, к примеру. Появилось много фирм, которые занимаются трудоустройством в странах Евросоюза. Единственное, что препятствует более массовой миграции - визовый вопрос. Люди уже не смотрят на языковые барьеры, все упирается только в документы.

Я считаю, что белорусы - это очень рациональные люди, а не «тунеядцы», которыми их называют власти. Они не хотят работать за копейки и поэтому едут за границу».

Правозащитник обратил внимание и на жителей сельской местности, которые находятся в катастрофическом положении:

«Жители села находятся в еще более худшем положении, чем жители городов. Проблема в том, что эти люди не распоряжаются плодами своего труда. Ведь сельское хозяйство у нас государственное. Получается, что это крепостной труд. Как показала история, такой труд не является успешным. Только какие-то материальные стимулы двигают экономику.

Люди работают по 12 часов в сутки и у них просто нет сил и возможности заниматься подсобным хозяйством. Это касается не только жителей деревень, ведь сегодня жители городов находятся в таком же положении и зачастую выживают за счет своих дач и огородов».

Леонид Светиков считает, что большим ударом для региона стал кризис в России:

«Когда РФ располагала дополнительными ресурсами - то и нашей стране перепадало. В связи с международными санкциями Россия обеднела и не может в той же мере покупать нашу продукцию», - подытожил собеседник Сharter97.org.

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