«Откуда такие цифры?»: В Барановичах пришли первые «тунеядские» жировки 11 28.03.2019, 13:22

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В «тунеядскую» базу попал каждый 15-й житель Барановичей.

Неработающие жители города Барановичи получили первые «полные» извещения об оплате услуг ЖКХ. Скольких жителей города это коснулось и почему плата за коммуналку для «тунеядцев» выросла намного больше, чем они ожидали, узнал сайт intex-press.by.

«Откуда такие цифры?»

Жительница города Ирина вместе с мужем и ребенком проживает в однокомнатной квартире. Собственником жилья является ее супруг, и он – единственный, кто прописан на этой жилплощади, так как Ирина с ребенком зарегистрированы по другому адресу.

Ирина работает, а ее муж из-за проблем со здоровьем официально не трудоустроен.

– Супруг не сидит дома, не бездельничает, но официально работу найти не может, так как медкомиссию не пройдет. В принципе, нам есть за что жить, мы не ноем, – рассказывает собеседница.

По словам Ирины, в середине марта они с мужем получили жировку и итоговая сумма их, мягко говоря, удивила: коммуналка за их «однушку» выросла в 2,5 раза.

– Плата за подогрев воды увеличилась с 5,8 до 58 рублей! Да, мы знали, что мужу, как неработающему, эту услугу ЖКХ будет начислять по полной стоимости. Но никто не говорил, что горячая вода подорожает в 10 раз. Как такое возможно? Откуда такие цифры? – возмущается она.

Ирина рассказывает, что, по ее подсчетам, горячая вода должна была подорожать раз в пять, ведь сейчас, если верить данным коммунальщиков, субсидируемый тариф составляет 20% от «полного». А учитывая то, что расход горячей воды в их семье небольшой – 4–5 кубов в месяц, супруги решили, что осилят возросшие платежи.

– Мы не стали заниматься переоформлением квартиры на кого-то другого в попытке избежать полного тарифа на горячую воду. Но мы не думали, что этот тариф вырастет на столько! – говорит Ирина. – Если этот тариф, по которому нам начислили плату за подогрев воды, – стопроцентный, то раньше, получается, нам воду вообще даром грели?

Почему такие большие суммы

Несмотря на то, что сроки предъявления первых «полных» жировок «тунеядцам» сдвинули с февраля на март, платить за подогрев воды по стопроцентной стоимости им придется за два предыдущих месяца: и за январь, и за февраль, пояснили в Барановичской городской комиссии по содействию занятости и в Едином расчетно-справочном центре г. Барановичи. Так как за горячую воду, использованную в январе, они уже заплатили по субсидированным тарифам, сейчас им сделали перерасчет за этот месяц.

Именно поэтому жировки, которые пришли официально неработающим гражданам, оказались значительно тяжелее, чем многие из них ожидали.

Сколько жителей города получили «полные» жировки

Как рассказал Григорий Кособуцкий, председатель Барановичской городской комиссии «по координации работы по содействию занятости», квитанции об оплате услуг ЖКХ, в которых плату за подогрев воды начислили по полным тарифам, отправили по 754 адресам. Так как с некоторыми неработающими собственниками и нанимателями квартир живут такие же «не занятые в экономике» члены их семей, стопроцентные тарифы при начислении платы за горячую воду применили к 899 жителям города.

– Все эти люди были заранее проинформированы о том, что они числятся в базе «не занятых в экономике» и что платить за подогрев воды им придется по экономически обоснованным тарифам. Члены комиссии посещали их по месту жительства, в течение трех предыдущих месяцев соответствующая информация была напечатана в извещениях о начислении платы за услуги ЖКХ, – говорит Григорий Кособуцкий.

В базе – каждый 15-й горожанин

По словам Григория Кособуцкого, всего в базе данных людей, «не занятых в экономике», по Барановичам числится около 12 тысяч человек, но эта цифра постоянно меняется. Тем, кто не может трудоустроиться самостоятельно, он советует обращаться «в комиссию по содействию занятости» или в управление по труду, занятости и соцзащите.