Одно фото, рассказывающее всю правду о СССР 4 28.03.2019, 14:14

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Тот случай, когда достаточно показать всего один снимок.

Думаю вот ввести в блоге новую рубрику под названием "одно фото" — иногда для того, чтобы раскрыть какую-то тему, не нужно выкладывать 20-30 фотоснимков, а достаточно всего одной фотографии, написал в ЖЖ и "Фейсбуке" белорусский блогер Максим Мирович.

Это касается также и темы СССР VS США — можно публиковать большой фоторепортаж о жизни в США, а можно показать всего один фотоснимок — как все сразу станет ясно.

На вот этой знаменитой фотографии запечатлены первые леди двух крупных государств и лидеров блоков — США и СССР — Жаклин Кеннеди и Нина Хрущева. Жаклин на снимке вторая слева, а Хрущева стоит правее и сразу выделяется в кадре своим нарядом. Думаю, не будет большим преувеличением сказать, что это женщины даже не из двух разных государств — это женщины с разных планет. Обратите внимание, насколько красиво и элегантно одета Жаклин, и сравните ее с Ниной Хрущевой — которая одета в какой-то бесформенный халат, на голове имеет черти-что и в целом выглядит очень простецки.

Да, Хрущева значительно старше Жаклин, но дело даже вовсе не в возрасте, возраст тут вообще ни при чем — посмотрите на фото американских пожилых женщин тех лет — многие выглядят очень элегантно и стильно и в любом возрасте остаются прежде всего женщинами. Хрущева же выглядит как бабушка, которая только что вышла из кухни, где жарила котлеты, разве что засаленный фартук только что успела снять. Либо только что вышла из ванны, где обстирывала всю семью — именно такой образ женщины, которая готова расшибить себя в лепешку ради государства и впахивает за троих — и пропагандировался в СССР — чему Нина Хрущева яркий и наглядный пример.

В общем, по этой одной фотографии сразу ясно, в какой стране женщины могут оставаться женщинами, а в какой уже в 50 лет обязаны были превратиться в бабушку, надеть нафталиновое пальто и платок на голову и пахать на всю семью.