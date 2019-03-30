Сколько на самом деле стоит «коммуналка»? 7 30.03.2019, 9:43

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Источчник: livejournal.com

Власти отказываются отчитываться перед людьми за формирование цен.

Суммы по полному тарифу за воду в квитанциях у «тунеядцев» за январь и февраль оказались заметно выше, чем до этого. Стоимость за подогрев воды семьи, где один взрослый внесен в базу не участвующих в экономике, выросла с 5,8 до 58 рублей, пишет «Завтра твоей страны».

По данным Министерства ЖКХ, льготный тариф за подогрев воды равен 16,9 рублям за 1 Гкал, а полный — почти 89 рублям. Ведомство подтверждает, что за отопление и подогрев воды население оплачивает примерно 20% от полной стоимости услуг.

В целом население напрямую оплачивает 80% жилищно-коммунальных услуг, cообщил заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и жилищно-коммунального хозяйства Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Дмитрий Бурдюгов. Кстати, за электроэнергию и газ для газовых плит население уже платит в полном объеме.

Если белорусам не хватает всего пятой части до полной оплаты ЖКУ, что мешает выставлять населению стопроцентный счет?

В принципе у государства нет объективных причине не доводить оплату до 100%, кроме отсутствия воли, а также близости «выборов», считает экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

Он убежден: даже если белорусы будут оплачивать 100% коммуналки, она все равно будет самой дешевой по сравнению со всеми соседними странами.

− Единственное − нельзя забывать про малоимущих и потерявших работу. Таким людям нужна социальная поддержка. То есть если люди по объективным причинам не могут оплачивать возросшую коммуналку, для них должны работать определенные государственные субсидии, − подчеркивает руководитель проекта «Кошт урада».

Остальные 95% населения могут оплачивать полную стоимость коммунальных услуг, учитывая, что до ее полной компенсации не хватает всего пятой части.

— Даже если сейчас мы платим 20% за отопление, то его рост в 5 раз не значит, что «жировка» вырастет в те же пять раз. Она вырастет на условные 20-40 рублей в месяц. Это не те деньги, из-за которых люди обнищают, — считает Владимир Ковалкин.

Более высокие цены на ЖКУ, по его мнению, будут стимулировать к экономии — люди станут меньше тратить энергии и ресурсов впустую, что благоприятно скажется на окружающей среде.

— Когда владелец жилья платит за все по себестоимости, он знает, что и за сколько он получает и начинает это ценить. Когда ты платишь по полной программе, то понимаешь, что услуга не дешевая, поэтому следует экономить и разумно ей пользоваться, − соглашается директор частного ЖЭСа «Аймалин М» Виктор Клименко.

Но готова ли сфера ЖКХ отчитываться за предоставленные услуги?

Довести тарифы ЖКУ до 100% для населения – это полдела. Но тогда поставщикам жилищно-коммунальных услуг придется отчитываться перед населением за формирование цен и иметь четко прописанные сведения о том, сколько стоит конкретная услуга.

Виктор Клименко приводит в пример жильцов, которые состоят в товариществе собственников. Они уже оплачивают получаемые услуги в полном объеме. И когда услуги дорожают, люди приходят к руководству товарищества и интересуются, почему и как это произошло.

По мнению Сергея Клименко, принятый в 2015 году указ о предоставлении жилищно-коммунальных услуг подразумевал верный путь – чтобы все начали оплачивать услуги по факту, без перекрестного субсидирования. Но несмотря на то, что сфера ЖКХ находилась и продолжает пребывать в сложной ситуации, у ЖЭСов полно долгов, власти почему-то «откатили» предполагаемые изменения назад.

Следом за отчетностью встанет вопрос подомового учета, подчеркивает директор «Аймалин М». Расходы на пятиэтажный и пятнадцатиэтажный дом будут кардинально разниться, точно так будет различаться обслуживание старых и новых домов.

− Чем выше здание, тем больше в нем систем, тем дороже его эксплуатация. Это тоже уже есть в товариществах собственников. Там люди знают, сколько чего они потребили и сколько составляет себестоимость проживания в их доме, — отмечает Виктор Клеменко

Главная проблема ЖКХ – отсутствие реформ

Доведение тарифов для населения до себестоимости необходимо, но оно не решит комплекс проблем жилищно-коммунальной сферы, считает бывший начальник управления жилищного хозяйства Мингорисполкома, экономист Иван Анташкевич. Ее деятельность настолько запутана, что разобраться, сколько действительно стоят ресурсы и услуги, практически невозможно. К тому же система управления ЖКХ устарела. Она работает еще по советским стандартам. Без комплексного ее реформирования говорить о себестоимости и возмещении услуг бессмысленно.

Эксперты считают, что в ЖКХ остается много вопросов за рамками разговоров о стопроцентной оплате. Среди них низкое качество услуг и сложившаяся система льготирования богатых граждан, вместо поддержки бедных семей. Если вдруг государство пустит систему по рыночным рельсам, кто возьмет на себя ответственность за ремонт многоэтажных домов, на который десятилетиями собирались деньги с жильцов?

Перед государством стоит глобальная задача изучить нынешние проблемы системы, просчитать возможности их решения, найти на это финансирование и приняться за кардинальные реформы ЖКХ, вместо того, чтобы успокаивать население тем, что оно все еще якобы недоплачивает за получаемые коммунальные услуги и ресурсы.