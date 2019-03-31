Неужели «тунеядцы» так напугали Лукашенко? 20 31.03.2019, 8:13

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Что происходит в крупном промышленном городе после визита диктатора.

Жители Барановичей получили первые «тунеядские» жировки. В извещениях о новых тарифах на услуги ЖКХ горожан удивили две цифры. Во-первых, плата за коммуналку для «тунеядцев» выросла намного больше, чем они ожидали. Во-вторых, поразило само количество граждан, включенных в «базу тунеядцев» и получивших потяжелевшие жировки.

За комментарием сайт Charter97.org обратился к общественному активисту и предпринимателю из Барановичей Николаю Черноусу.

- Коммуналка за «однушку» в Барановичах выросла в 2,5 раза, а плата за подогрев воды – сразу в 10 раз (с 5,8 до 58 рублей). Как вы прокомментируете эти цифры?

- Наверное, наш город какой-то «особенный» (смеется). А если серьезно – последствия этого повышения мы еще услышим. Пока эта тема не стала центральной у жителей нашего города. Ведь рынок – это «уши», барометр настроений в обществе. Лукашенко, если у него хватит смелости, надо было бы ходить по рынкам и слушать, что о его политике говорят люди.

Что касается цифр, написанных в жировках, то они и так были «космическими». Например, я, будучи ИП, то есть не попадая под действие декрета о «тунеядцах» и проживая в частном секторе, где минимум коммунальных услуг, заплатил за частный дом 250 рублей. Знаете, не везде сейчас в регионах такая зарплата. А если, как вы сказали, для «тунеядца» коммуналка вырастет в 2,5 раза – то что, ему надо 520 рублей платить? Не каждая семья столько на двоих сейчас зарабатывает!

Думаю, возмущения сразу не последовало потому, что власти боялись и долго тянули с «тунеядским тарифом». Люди ждали его с нового года и старались к часу «Х» заработать побольше. Поэтому когда новые жировки пришли, большинство «тунеядцев» оказались на заработках в Польше или в России. Возможно, многие еще и не знают, что им государство насчитало за ЖКХ. Иначе я бы на рынке услышал довольно оживленную реакцию.

Впрочем, судя по тому как люди реагировали на недавний приезд Лукашенко в Барановичи, ему не только «тунеядцев» готовы припомнить…

- И как реагировали в Барановичах на приезд Лукашенко?

- Плевались и ругались… Ведь город перевели на осадное положение. Кого боимся, Александр Григорьевич? Неужели старика Черноуса? Или это барановичские «тунеядцы» так сильно напугали?

Приехал – и сразу все парализовало. Я вышел в тот день из калитки за в 5.40 утра. Смотрю налево – чисто. Смотрю направо – стоит милицейская машина. Пришлось уходить огородами, чтобы не задержали и не сорвалась поездка по делам в Минск.

Еду в два часа дня по городу на маршрутке – и удивляюсь: сколько людей в штатском стоят без дела! Вот где настоящие «тунеядцы», которые за нас счет нам же и создают проблемы.

Выехали за город на трассу к Миру – там прямо партизанская война творится. Всюду, по сторонам дороги, лежат и сидят в кустах эти бездельники в штатском. На ферму натянули маскировочную сеть! С кем воюем, гражданин Лукашенко? С барановичскими «тунеядцами»? Или с заброшенной фермой?

Я хорошо эту ферму знаю, она недалеко от моего дома находится. Еще семь лет назад предлагал: отдайте эту ферму частным предпринимателям. Но нет, нельзя. А сейчас натягивают на нее маскировочную сеть. Вот это и есть уровень нашей власти.

- Лукашенко, критикуя «тарифы от балды», когда-то заявлял, что коммуналка для граждан Беларуси будет расти не более чем на 5 долларов в месяц. Но мы видим, что в Барановичах для «тунеядцев» этот лимит уже нарушен. Что вы думаете по этому поводу?

- Я вам так скажу: для всех коммуналка растет и будет повышаться быстрее, чем говорит Лукашенко. Это для него привычное дело: говорить лишь бы что – а чиновники пусть делают так, как выгодно власти.

Иногда для показухи устроит разнос, как из-за шкловских коров. Но этот цирк людям уже надоел. Все прекрасно все знают: в стране процветает коррупция и круговая порука. Лукашенко дает «своим» сигнал: воруйте немножко и душите народ. Но иногда для острастки находит «крайних» и устраивает дешевое шоу с грязными коровами.

Что ты показал нам в Шклове? Уволил трех человек на десятимиллионную страну. Прокричал «несите наручники!» Просто смешно. Да пока твои охранники найдут эти наручники, Русый и Заяц уже на другой работе будут работать – и лучше прежней. И ты сам же их и поставишь. Сколько раз это уже было с коррупционерами. Так что не надо нас кормить этой показухой.

- Тунеядские жировки получил каждый 15-й житель Барановичей. Это 12 тысяч человек. Почему так много?

- Это неудивительно. Барановичи – крупный промышленный центр, который из-за политики Лукашенко практически лежит в руинах. Заводы либо стоят, либо работают на склад, людей всюду увольняют.

Вы говорите 12 тысяч «тунеядцев»… Давайте возьмем один только Текстильный комбинат. На нем когда-то 12 тысяч человек работало – а сегодня только три тысячи человек осталось. Вот вам и большая часть армии «тунеядцев».

- Как общественный активист, что бы вы предложили делать с этой армией?

- Фотографировать жировки и высылать в редакции независимых СМИ «тунеядцы» научились. Это хорошо. Но, дорогие мои, надо двигаться дальше.

Давайте пошагово: после фотографий жировок можно собраться и нарисовать плакаты. Затем с этими плакатами выйти на Площадь. Те, кто раньше этим не занимались, могут подойти, посоветоваться – я всегда готов помочь в организации.

12 тысяч человек – это целая армия. И это только в наших Барановичах. А сколько таких «тунеядцев» выявили в каждом районном и областном центре? В каждом городе сейчас стоит пороховая бочка, всюду есть тысячи недовольных властью.

Некоторые думают, что новый декрет о «тунеядцах» касается немногих. Нет, ошибаетесь. Повышение коммуналки в мартовских квитанциях – это только часть большого грабежа, которому нас подвергают.

Сколько раз уже с начала года подорожал бензин! Это не шутки, это бьет по каждой семье, почти у всех сейчас есть автомобиль.

Когда-нибудь не одно, так другое из этого списка «выстрелит». Не знаю, что будет первым – марши «тунеядцев» или акции «Стоп бензин!». Но я хочу сказать следующее: любые протесты должны проходить под лозунгом «Стоп Лукашенко!». С какой стороны ни посмотреть – это сейчас самый актуальный лозунг для Беларуси.

Коммуналка, бензин, цены пляшут, безработица – вот какой букет мы получили к 25-летию его правления. Если так дальше пойдет – будем есть картофельные очистки и бульон из капусты и костей. Неужели людям это непонятно? Неужели можно верить чиновникам, что коммуналка вырастет всего лишь с 80 до 100%? Нет, братцы, не будет подорожания только на 20%, будет намного больше.

Собственно, почему будет – в Барановичах уже подняли коммуналку для «тунеядцев» в 2,5 раза. Теперь смотрят, как за подопытными мышами: среагируют люди или нет. Смолчат – будет и для всех коммуналка в 2,5 раза выше. Потому выход только я вижу только один – Площадь.

Наш «царь» любит ездить по городам и фермам. Вот пусть повсюду он натыкается на плакат: «Стоп Лукашенко!».