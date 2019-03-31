Шойгу предложил российской армии поработать на благо Китая 8 31.03.2019, 13:57

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Сергей Шойгу

Солдат отправят строить железную дорогу Кызыл – Курагино – Китай.

Отчаявшись искать подрядчиков для крупных инфраструктурных проектов, власти России решили обратиться за помощью к армии.

Железная дорога Кызыл - Курагино - Китай будет построена служащими вооруженных сил, сообщил РБК в кулуарах Красноярского экономического форума глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, сообщает finanz.ru .

Для Тывы - беднейшего региона России, где ВВП на душу населения вдвое ниже, чем средний по стране, - ж/д ветка станет первой в истории и соединит республику с сетью РЖД.

Второй этап проекта стоимостью 200 млрд рублей включает продление полотна до Монголии и Китая. С предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился лично министр обороны Сергей Шойгу. Это позволит начать стройку уже в этом году и закончить ее первый этап через 3-5 лет.

В проекте также может быть задействован труд заключенных. РЖД, напомним, стала первой госкомпанией, оформившей заявку на зэков в рамках закона вступившего в силу в 2017 год. Согласно документу, россиян, осужденных к обязательным исправительным работам, будут направлять на объекты госкорпораций, в том числе в отдаленной местности.

Железную дорогу, которая, как ожидается, позволит разработать угольные месторождения в Тыве, обсуждают более 15 лет.

В 2002 году лицензию на добычу угля в регионе получила компания российского банкира и экс-сенатора Сергея Пугачева («Енисейская промышленная компания», ЕПК). Тогда планировалось, что государство возьмет на себя часть затрат на дорогу, и в конкурсе господряд получила структура группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.

Однако компания Пугачева не исполнила обязательства по графику работ, была отрезана от бюджетного финансирования, а впоследствии объявила себя банкротом.

В 2013 году лицензии перепродали «Тувинской энергетическлй промышленной корпорации» (ТЭПК) Руслана Байсарова. Он тогда же взял на себя обязательства по строительству дороги к месторождению, заявив, что компания уже вложила около 1 млрд рублей в разработку проекта.

Но строительство магистрали многократно переносилось и на 2019 год так и не началось.