Вашингтон официально продлил санкции против Мадуро 6.03.2019, 11:32

Николас Мадуро

Фото: Reuters

Президент США выступил с заявлением.

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении санкций, введённых в 2015 году, в отношении Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома, передает Радио Свобода.

В документе, в частности, отмечается, что ситуация в Венесуэле не улучшилась и продолжает представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Первые ограничительные меры в отношении венесуэльских чиновников, причастных к нарушению прав человека, были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Затем санкции неоднократно обновлялись.

В Венесуэле продолжается конституционный кризис, вызванный неприятием оппозицией власти диктатора Николаса Мадуро. C 2014 в стране регулярно вспыхивают уличные протесты против президента. Венесуэла, обладающая крупнейшими запасами нефти, годами испытывает нехватку продовольствия и медикаментов. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов.

В январе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента и потребовал проведения независимых выборов. Гуайдо поддержали США, многие страны Латинской Америки и большинство стран Евросоюза.