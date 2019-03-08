Ученые назвали простой способ худеть за 15 минут в день 2 8.03.2019, 12:55

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Новое исследование показало, что следить за своим рационом не так сложно, как представляется многим.

Вести пищевой дневник и записывать все, что съедено и выпито за день, — это хорошая стратегия для избавления от лишнего веса. Но, несмотря на эффективность этого метода, люди часто ленятся попробовать, пишет LiveScience (перевод — tut.by).

Новое исследование показало, что следить за своим рационом не так сложно, как представляется многим.

Ученые собрали данные 142 людей с лишним весом, которые участвовали в онлайн-программе по похудению. Программа включала еженедельные встречи, где обсуждалась правильная мотивация и постановка целей, польза упражнений и ограничения калорийности рациона.

Участники также зарегистрировались в приложении, чтобы вести пищевой дневник. В первый месяц на то, чтобы вводить информацию об употребленных калориях, у них уходило 23,2 минуты в день в среднем. Через шесть месяцев, к концу программы, они справлялись за 14,6 минут.

Самые успешные участники программы вводили данные по съеденным продуктам наиболее регулярно. Те, кто похудел больше, чем на 10% от своего веса, в среднем считали калории больше 20 дней в месяц. Те, кто похудел меньше, чем на 10%, в среднем пользовались приложением лишь 11 дней в месяц. Работа опубликована в журнале Obesity.

Исследователи надеются, что результаты мотивируют людей вести дневник питания: «Это эффективно и совсем не так трудно, особенно с учетом того, что приложения по подсчету калорий легко бесплатно скачать в интернете».