Во Владимире скончался участник конкурса по поеданию блинов 9 9.03.2019, 14:51

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Инцидент произошел на одной из городских масленичных площадок.

Во Владимире скончался мужчина, принимавший участие в конкурсе по поеданию блинов, сообщает "Зебра ТВ" со ссылкой на источники.

Инцидент произошел на одной из городских масленичных площадок. По словам очевидцев, одному из участников стало плохо, он упал на землю.

Попытки окружающих оказать ему первую помощь не увенчались успехом, приехавшая скорая констатировала смерть.

Пока неизвестно, покойный подавился блином или же причиной смерти стало что-то другое. В правоохранительных органах призвали дождаться результатов вскрытия.