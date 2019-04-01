Что на самом деле происходило в советских школах 66 1.04.2019, 15:15

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Полный и правдивый рассказ о том, что представляли собой школы в СССР.

Сегодня будет большой и интересный пост про то, что на самом деле происходило в советских школах. Фанаты СССР по какой-то неизвестной мне причине считают советское образование идеальным — мол, отличные школы были в СССР, а сейчас даже 2+2 сложить не могут. В СССР же все учебные программы составлял чуть ли не лично «великий учёный и изобретатель» товарищ Сталин, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Но на самом деле такое положение вещей очень далеко от истины. «Совковые» школы были чуть ли не самыми отсталыми и архаичными по всей Европе, а из детей там готовили не самостоятельно мыслящие личности для жизни в свободном государстве, а персонал для работы внутри советской системы, пичкая советскими мифами и пропагандой. Далеко не в последнюю очередь в "кризисе девяностых" (о котором так любят порассуждать фанаты СССР) сыграла роль именно советская школа — она научила детей поклоняться Ленину, но не научила жить в реальном мире.

Итак, в сегодняшнем посте — самый полный и правдивый рассказ о том, что представляли собой советские школы.

1. Насилие над личностью.

Главный и основной принцип советской школы, которому были подчинены все остальные принципы — это насилие над личностью. Основной задачей учителей была подготовка из "необработанного материала" (детей) готовых "специалистов-винтиков" для советской системы. Что интересно — в СССР такое было не всегда, в 1920-е годы существовали некоторые эксперименты в этой области, но с приходом к власти великого агронома и языковеда всё это сошло на нет, и школа приобрела всем вам хорошо известный вид — с доминирующей ролью учителя и четкими правилами и методиками преподавания.

Если вдуматься, то советская система школьного обучения очень напоминала призывную армию — ребенка 6-7 лет отрывали от родителей, бросали в коллектив из 30 таких же, одетых в форму, закрепляли за ним строго определенное место в классе, приучали ходить строем и прививали мысль, что вот эта тётя в черном платье здесь царь, бог и воинский начальник. Точно так же, как и в армии, у учеников отсутствовало право на ошибку и право на приватность — "плохие поступки" считалось нужным и полезным обсудить и высмеять всем коллективом. Даже для того, чтобы просто выйти в туалет, ученик должен был поднять руку и рассказать, зачем и куда он собрался выйти.

Отчасти именно поэтому школа воспринималась многими советскими детьми как бесконечно унылое и неприятное заведение. Что, кстати, отражено во многих советских фильмах про школу. Посмотрите сами — все ученики там только и ждут момента, чтобы поскорее свалить из класса (на переменку или на каникулы), и никто не говорит про школу как про какое-то приятное место.

2. Школьная дедовщина и хулиганы.

Как и в любой замкнутой среде, в которой люди оказались не по своей воле (вроде армии и тюрьмы), в советской школе появилась иерархия и дедовщина. Старшеклассники могли издеваться над младшими и третировать их — отбирая мелкие деньги на завтраки в буфете, раздавая поручения и т.д. Официально это осуждалось, но по сути учителя ничего не могли с этим поделать.

Кроме того, из-за переполненных классов с весьма разношерстным ученическим контингентом нередко возникали ситуации, когда 3-4 двоечника, прогульщика и курильщика унижали и третировали весь класс. Как правило, сидела эта банда "на галёрке" (на задних партах), мешая учителям вести уроки, а на переменах занималась троллингом отличников, хулиганством и отбиранием всяких ништяков (от денег до еды) у тех, кто слабее.

Что интересно, такой ситуации во многом способствовали переполненные классы — часто в них было по 30 и больше учеников, этого как раз было достаточно для того, чтобы в классе образовалась банда хулиганов, прослойка унижаемых (обычно 2-3 отличника и "тихони", на роль "пугала для битья" подходил также какой-нибудь "жирдяй" или "очкарик"), и молчаливое большинство, которое просто наблюдало за всем происходящим.

3. Уравниловка.

Официальная советcкая доктрина декларировала "равенство всех людей", что на практике однако выливалось в обычную уравниловку, когда сильных и умных старались уравнять со слабыми и дураками. Более-менее неплохо в советской системе образования чувствовали себя "серые мышки" (не наделенные особыми талантами, безынициативные), все остальные страдали.

К "отличникам" было хорошее отношение только в спецшколах, тогда как в обычных школах их часто высмеивали и третировали одноклассники — "ты что, самый умный, что ли?", "из-за твоих знаний одному тебе пятерка, а всем нам четверки!", "ты что, хочешь больше всех знать?". В общем, действительно умным и успешным ученикам часто доставалось от "средненьких" одноклассников, и нужно было иметь сильный характер, чтобы выдержать эти нападки и не скатиться в серенькие "хорошисты".

С другой стороны обоза плелись двоечники — те, кто учиться не мог и не хотел, занимаясь вместо учебы стрельбой из рогатки по фонарям и курением в школьном туалете. Помимо того, что двоечники не учились сами, они еще не давали нормально учиться всему классу — срывая время от времени уроки и отнимая время у талантливых детей — часто такого прокуренного (а иногда и пропитого) Васю, у которого из одного кармана торчит рогатка, а из другого — пачка "Примы", "приписывали" к какому-нибудь отличнику, который в виде пионерского поручения (помимо своих уроков, факультативов и кружков) должен был заниматься ещё и с этим Васей. Вася по итогу всё равно шел в ПТУ, на завод или в армию, а вот отличник мог и не поступить в тот ВУЗ, в которых хотел, из-за нехватки свободного времени на подготовку.

Тут ещё следует добавить, что у родителей не было практически никакой возможности (за редкими исключениями) чтобы перевести своего ребенка в другой класс или школу, все дети были вынужденны учиться вот в такой уравниловке.

4. Советская пропаганда.

С первого дня в школе ребенка начинали готовить к жизни в советской системе — существовало множество обрядов инициации (наподобие религиозных), только пройдя которые ребенок мог стать полноценным членом общества. Сперва маленького человека принимали в октябрята. Считалось, что для этого нужно обязательно быть хорошим, слушаться маму и уважать дедушку Ленина. Затем ребенка принимали в пионеры, где дети уже давали "пионерскую клятву", а к личности предъявлялись уже более высокие требования:

"Он гнезд не разоряет,

Не курит и не врет,

Не виснет на подножках,

Чужого не берет.

Он красный галстук носит,

Ребятам всем в пример.

Он - девочка, он - мальчик,

Он - юный пионер!"

Затем должны были быть Комсомол и вступление в Компартию — система образования в СССР не допускала даже мысли о том, что в стране могут быть какие-то другие партии, какие-то другие авторитеты и какой-то другой курс развития.

Советская пропаганда сопровождала школьника на протяжении всех десяти лет обучения — многочисленные "пионерские комнаты", флаги, лозунги, песни и пляски, истории и сказки. Также ребенка с детства приучали к мысли, что он может и должен работать бесплатно — все эти "пионерские поручения" по трате своего времени на двоечников, сборы металлолома, макулатуры и прочая бесполезная деятельность.

Помимо этого, детей постоянно втягивали во всякие грязные политические игры СCCP, заставляя выходить с плакатами в поддержку "детей Анголы", против "ползучей интервенции НАТО в наш советский Афганистан" и на демонстрацию 1 мая 1986 года.

5. Деградация профессии учителя, взятки и «подарки».

Одна из отличительных особенностей именно советской школы — это многолетняя постепенная деградация профессии учителя. В отличие от дореволюционных времен, когда преподавать в гимназии было почетным и неплохо оплачиваемым делом, в СССР всё скатилось к тому, что в учителя шли не самые амбициозные и умные, но зато хорошо управляемые люди. Как и в других профессиональных сферах — в сфере образования отсутствовали независимые профсоюзы, и часто директор либо завуч-самодур устраивал в школе тюремные порядки, заставляя учителей "ходить по струнке".

Зарплата учителя в СССР была крайне невысокой, в учителя шли, в основном, женщины, "прикрытые" зарплатой мужа. Отчасти именно поэтому в советской школе стала процветать система "подарков" и мелких взяток — родители нередко "заносили" учителям наборы конфет, коньяки, дефицитные колготки или просто деньги за то, чтобы Васе или Тане нарисовали хорошую отметку за четверть. Советский учитель в большинстве своём человеком с двойной моралью — рассказывал о том, как нужно быть хорошим и правильным, но сам легко брал взятки и жил в системе "блата".

Кстати, вот эта управляемость, отсутствие собственного мнения (отличного от мнения начальства) и бедность отчасти и породили ту современную ситуацию, когда именно школьные учителя, что работают на «выборах», занимаются вбросами и фальсификациями. Вся эта сфера деградировала до такого состояния именно во времена СССР.

6. Низкое качество школьного образования.

Последний и самый важный пункт. Ну ладно — могут сказать поклонники СССР — там действительно была школьная муштра, уравниловка, пропаганда и не самые инициативные учителя. Но ведь образование-то было хорошим! Знания давали — ого-го! Нет, друзья, так не бывает. Некоторые знания по алгебре, геометрии и физике ещё не делают из вас образованного человека — ведь образование это целый комплекс мер, который направлен на то, чтобы помочь человеку стать самостоятельной личностью и реализоваться в жизни. Советская же система образования готовила человека лишь к существованию внутри советского строя, и была, по сути, абсолютно непригодной в других сферах.

Даже если разбирать преподавание отдельных предметов — то и тут тезис о "хорошей системе образования в СССР" терпит фиаско. Смотрите сами:

Математика, физика, химия. Более-менее средний уровень, не всегда достаточный для поступления в хороший ВУЗ (приходилось брать репетиторов и факультативы). В США и Европе уровень был ничуть не хуже, где выпускники школ и колледжей успешно строили космические корабли, автомобили и делали научные открытия.

Литература, искусство. Преподавание в советском ключе, возвеличивание соцреализма, игнорирование мировых тенденций развития. По сути — ноль. Советские дети штудировали "Малую Землю" и ни слова не слышали про Камю, Сартра и Бертрана Рассела. Фактически, весь XX век с его Нобелевскими лауреатами прошёл мимо, советские дети читали мёртвую макулатуру.

История. Полная антинаучная хрень, начавшаяся ещё во времена великого астронома и животновода. Истинные причинно-следственные связи событий размывались, и везде навязывалось марксистское видение истории.

Иностранные языки. Уровень преподавания — ноль. Покажите мне хоть одного советского школьника, который 10 лет учил французский, немецкий или английский язык и может бегло сказать на нём хотя бы 4-5 предложений, отличных от школьной темы "Что я знаю про Париж". Таких не существует в природе.

Социальные науки, науки об устройстве общества. Такая же антинаучная ерунда, как и в истории. Куча лженаук, которые с распадом СССР ушли в небытие.

В общем, как видите, никаким "сверхкачественным" советское школьное образование не было, а вся эта уравниловка и остальные негативные вещи шли только во вред.

Вот такой обзор советских школ у меня получился. Буду рад, если поделитесь этим постом с друзьями.

А вы помните, как вы учились в советской школе? Чем можете дополнить рассказ?

Напишите в комментариях, интересно.