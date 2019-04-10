Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Беларуси 12 10.04.2019, 12:37

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Под видом белорусской продукции в РФ может поставляться санкционная продукция.

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Беларуси, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, с 1 по 7 апреля на границе было задержано 36 машин с этой продукцией без документов. Он подчеркнул, что фрукты пытались ввезти незаконно.

Кроме того, задержано 66 машин с яблоками и грушами, которые фитосанитарная служба Беларуси сертифицировала как фрукты белорусского происхождения, однако, как напомнил Данкверт, в прошлом году "белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале".