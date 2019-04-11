Лукашенко запаниковал из-за санкций 35 11.04.2019, 12:19

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Диктатор заявил, что ему «выкручивают руки».

Лукашенко сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Беларуси с санкциями. Об этом он заявил 11 апреля на совещании с экономическим блоком правительства, сообщает пресс-служба диктатора.

«Когда получил перечень вопросов, меня что удивляет: последнее время (может, СМИ врут, может специалисты докладывают мне кривую информацию), но я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер (они любят называть себя партнеры) все больше и больше вводит санкций против Беларуси, — сказал Лукашенко. — Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников».

«То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок», — отметил Лукашенко.

Он привел пример, как поступила белорусская сторона год или полтора назад, когда специалисты доложили, что в аварийном состоянии находятся нефтепровод и нефтепродуктопровод, которые идут через Беларусь. «Именно по нефтянке. И нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации — нефть», — рассказал диктатор.

По его словам, этот вопрос стоит и сейчас в повестке дня. Лукашенко, обращаясь к вице-премьеру Игорю Ляшенко, сказал: «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки».

Напомним, накануне российская сторона ввела временный запрет на поставку яблок и груш из Беларуси в Россию. «Россельхознадзор» подозревает, что под видом белорусской продукции в Россию может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.