Эксперты назвали поднимающие настроение продукты 11.04.2019, 15:04

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Соответствующий эффект обеспечивают имеющиеся в составе химические вещества.

Эксперты рассказали, употребление каких продуктов поможет поднять настроение. По утверждениям специалистов из Мексики, соответствующий эффект обеспечивают имеющиеся в составе химические вещества, пишет newsyou.info.

Бананы богаты аминокислотой триптофан, запускающей процесс выработки серотонина, известного также как гормон радости. По этой причине ягоду рекомендуют тем, кто страдает от депрессии. Кофе способствует производству организмом дофамина, помогает избавиться от усталости и повышает уровень концентрации. Однако для полезного эффекта не стоит выпивать больше двух чашек напитка в день. Хорошо на настроение воздействуют сладкий перец, свекла, а также морковь и другие имеющие яркий окрас овощи.

Жирная рыба борется с депрессией благодаря содержанию омега-3, магния и витамина B12. Кисломолочные продукты положительно воздействуют на работу кишечника, связанного с настроением. Как передает Planet Today, бороться со стрессом помогают также черный шоколад, моцарелла, черный чай и свежая зелень.