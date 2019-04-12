Как воспитать собаку послушной: пять золотых правил 1 12.04.2019, 16:59

Дрессировать собаку — это не значит учить ее исключительно командам.

Воспитание – важный процесс, который касается не только людей, но и домашних животных. Если у вас есть желание завести собаку или вы уже счастливый обладатель четвероногого друга, тогда важно знать, что с животным необходимо много заниматься, чтобы оно было послушным, пишет segodnya.ua.

Вашему вниманию пять золотых правил, как воспитать собаку послушной.

1. Определение особенностей породы

Для начала, конечно, нужно как следует разобраться в породе своего питомца, изучить особенности, чтобы суметь найти правильный к нему подход. Не затягивайте с возрастом, ведь можно начинать обучать щенка уже с двухмесячного возраста. Но первоначальные, как, в принципе, и последующие действия предпринимайте с оглядкой на породу собаки, свои ощущения и реакции животного.

2. Обучение доминированию

Известна теория о том, что собаки воспринимают своих хозяев и других членов семьи как стаю. Следовательно, стоит попытаться создать такую обстановку, чтобы питомец считал вас "вожаком" и одновременно чувствовал уважение с вашей стороны. Нужно уметь понимать язык тела собаки и ее реакции, демонстрировать уверенность и авторитет. Особенно в главных вещах: кормление, вход или выход из комнаты, прогулка на поводке. Например, если собака хочет выйти, она должна сесть, прежде чем вы откроете дверь. Пока вы готовите еду, собака должна уметь спокойно ждать.

Дрессировать собаку — это не значит учить ее исключительно командам. Это еще и всевозможные запреты и ограничения. Нельзя разрешать питомцу лезть на диван, кровать, быть на одном с ним уровне. В общении с собакой вам нужно проявлять доминирование, смотреть на нее "сверху". Этот способ обучения стал известен благодаря Цезарю Миллану.

Современные дрессировщики считают технику устаревшей. Потому что многие исследования показали, что собаки не ориентируются на стаю и ее законы. Так что такой способ можно применять для очень непослушных собак и в сочетании с другими техниками.

3. Поощрение хорошего поведения

Каждый правильный поступок или реакцию нужно одаривать. И не выжидать для этого определенного момента, а поощрять пса сразу: в течение нескольких секунд после похвального поведения. Если собака совершила проступок и выполнила неверную команду, не нужно наказывать питомца или применять физическую силу. Будет достаточно того, что вы не преподнесете животному лакомство, игрушку или другую награду.

Ваши команды, за выполнение которых собака может получить вознаграждение, должны быть простыми и четкими. Например, "сидеть", "лежать", "фу" и т.д. Чтобы животное понимало, за что именно его хвалят. А также, если дрессировать собаку будут несколько членов семьи, система поощрения должна быть идентичной и последовательной. За выполнение одних и тех же команд нужно одинаково награждать вашего друга. Если подарок заключается в каком-то лакомстве или сладости, главное – не перекормить. Соблюдайте минимальные объемы угощений.

4. Кликер

Этот способ дрессировки схож с предыдущим, но имеет свои особенности. Для воспитания собак кликером для начала его нужно приобрести. Кликер – это такое приспособление с кнопкой, при нажатии на которую издается всегда одинаковый звук – резкий шум или свист. И когда собака выполняет ту или иную команду, в знак одобрения сразу же нажимайте на кнопку. Звук кликера для животного будет сигналом, что все сделано правильно. Но, чтобы ваш питомец понимал, что значит этот звук, и ассоциировал свое поведение с появлением свиста, нужно использовать кликер совместно с вознаграждением. Когда собака освоится, поощрение можно убирать.

Дрессировать собаку с помощью кликера эффективно в плане изучения новых трюков. А также в плане сдерживания нежелательного поведения и выполнения более сложных задач.

5. Наблюдение и повторение

Кто близко знаком с собаками, знает, что они очень любят повторять поведение своих хозяев. Собаки – чуткие и внимательные животные. Так вот, если вы хотите научить своего пса чему-то хорошему, преподайте нужный пример. Например, можете по команде преодолевать какую-то преграду или хватать брошенный вам предмет. Или выступать в качестве соперника животного, конкурировать, чтобы правильно выполнить задание и получить награду. Собака быстро поймет, в чем дело, и научится имитировать желаемое поведение.

Было обнаружено, что этот способ дрессировки работает так же успешно, как и поощрение положительного поведения. Если у вас с собакой сильная связь и она рада проводить много времени, наблюдая и следуя за вами, эта техника может оказаться самой эффективной в дрессировке вашего пса.

Это, конечно, не все способы обучения собаки, которые можно применять на практике. Однако посоветуем главное – любите свою собаку искренне и безвозмездно. Тогда она без сомнений выполнит любые ваши просьбы и будет предана навеки.