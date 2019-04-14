Сколько будет стоить белорусам «льготная» растаможка автомобилей из США 14.04.2019, 9:19

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Журналисты посчитали цену вопроса.

Указ №140 "О возмещении таможенных пошлин, налогов" предусматривает возмещение инвалидам I и II групп, а также многодетным семьям 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси одного легкового автомобиля в течение года.

Но что такое 50% пошлины в денежном выражении? Вместе с руководителем компании AutoGroup.by Дмитрием Больдюсовым сайт abw.by разобрался, какие пошлины оплачиваются сейчас при пригоне автомобилей из США и сколько можно будет сэкономить тем, кто воспользуется льготными условиями.

Если говорить о моделях для многодетных семей, то льготные условия открывают доступ к минивэнам Dodge Grand Caravan / Chrysler Grand Voyager / Town & Country. Они были интересными и до принятия закона, а теперь же и вовсе могут стать желанным вариантом для покупки, тем более что в случае с этими моделями можно выбирать между разными вариантами растаможки. Кто не хочет покупать машину с большими повреждениями, ищет не сильно битый "проходной" экземпляр в возрасте 3-5 лет. Но если взять чуть сильнее пострадавший автомобиль до 3-х лет, растаможка выйдет дешевле.

"Калькуляция проста. Автомобиль в возрасте 3-5 лет с мотором 3.6 таможится по ставке 3,6 евро за кубический сантиметр - выходит 12.960 евро. Если по новому закону можно оплатить лишь половину пошлины, то получится уже 6480 евро, или 7260 долларов. Если же автомобиль до трех лет, а его таможенная стоимость до 8500 евро, то он таможится по ставке 2,5 евро за кубический сантиметр. В данном случае получается 9000 евро, а 50 процентов этой суммы - 4500 евро. И это меньше, чем полная растаможка 2,0-литрового двигателя "проходного" по возрасту автомобиля!" - замечает руководитель AutoGroup.by Дмитрий Больдюсов.

Но чтобы растаможить машину до трех лет по 2,5 евро за "кубик", ее таможенная стоимость не должна превышать 8500 евро/9580$. В противном случае тариф будет куда выше, и это уже не так интересно.

"Как считается таможней остаточная стоимость? Берется цена целого подержанного автомобиля в США, из нее вычитается стоимость повреждений по калькуляции, которая составляется оценщиком здесь. Соответственно, если целая машина в США стоит 25.000 долларов, а повреждений на 16.000, то ее остаточная стоимость 9000 долларов - и она таможится по ставке 2,5 евро за 1 "кубик". Но если машина стоит 40.000 долларов, то повреждений на 30 с лишним тысяч или не наберется, или это будет уже откровенный хлам. Такие дорогие модели лучше брать в возрасте 3-5 лет", - замечает эксперт.

Так что главная задача при выборе машины из Америки - найти вариант с не очень сильными повреждениями и прогнозируемой стоимостью восстановления и при этом вписаться в остаточную стоимость 9580$, чтобы растаможить его по 2,5 евро за куб.см.

В случае с Dodge Grand Caravan и его аналогами все хорошо: целый подержанный автомобиль стоит до 25.000$, так что найти не сильно поврежденный вариант до порога 9500$ не представляет проблемы. Если купить в США машину за 5000$, то с учетом доставки и прочих накладных расходов, а также 50% растаможки она обойдется в сумму от 16.000$. Правда, без учета восстановления. Но это очень хорошая цена.

Аналогичный по классу минивэн Toyota Siena, который оснащается двигателем 3.5 V6 (269 л.с.), обойдется примерно на 2000 дороже - просто в силу того, что сама модель на американском рынке имеет более высокую стоимость. И в данном случае вы также получаете очень вместительный и комфортабельный минивэн.

Но ведь 7-местными бывают не только однообъемники, но также внедорожники и кроссоверы. Здесь интересным вариантом может быть Ford Explorer теперь уже предыдущего поколения. Причем самый привлекательный вариант - автомобиль в возрасте 3-5 лет с двигателем 2.3 EcoBoost (274 л.с.), так как 3,5-литровый вариант дешевле привезти из России.

Полная растаможка 2,3-литрового мотора по ставке 2,7 евро обойдется в 7500 евро, а с учетом льготы получится 3750 евро! Да, автомобиль в возрасте до 3-х лет таможится дешевле (5750 евро, а 50% от этой суммы - 2875 евро). Но чтобы вписаться в остаточную стоимость 9500$, изначально дорогой Explorer должен быть сильно поврежден.

Тем более это касается премиумного внедорожника Mercedes GL, который также выгоднее брать в возрасте 3-5 лет. Речь о версии с 3,0-литровым бензиновым V6, который будет таможиться по ставке 3 евро за кубический сантиметр. Полная стоимость растаможки - 9000 евро, а со льготой получится 4500 евро.

Впрочем, относительно окончательной цены автомобиля это не такая уж большая сумма. Ведь в США не сильно поврежденный GL будет стоить от 20.000$ с учетом доставки и растаможки, но без стоимости восстановления он обойдется минимум в 30-32 тыс. долларов. Но это все равно очень интересная цена, поскольку здесь 4-5-летний GL будет стоить около 50 тыс. долларов.

Как видим, льготные условия растаможки могут снизить общие затраты на автомобиль из США на 4-6 тыс. евро, и это очень хорошая "скидка", особенно для тех, кто рассматривает к покупке, скажем, Dodge Grand Caravan, но ограничен в своем бюджете. Экономия этих средств точно не будет лишней: за счет этого можно и вариант на аукционе присмотреть получше, и не быть стесненным при дальнейшем восстановительном ремонте.